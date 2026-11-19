El Senado de la Nación desarrolla una jornada parlamentaria marcada por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, con una agenda que incluye el tratamiento de iniciativas vinculadas con la ley de Discapacidad, la propiedad privada y el tratado de patentes, además de un fuerte contrapunto alrededor del proyecto de ley de ludopatía.

La discusión sobre las adicciones a las apuestas online generó uno de los momentos de mayor tensión del debate, luego de que La Libertad Avanza rechazara avanzar con el tratamiento de la iniciativa sin contar previamente con un dictamen de comisión. La postura del bloque oficialista abrió un intercambio con la bancada peronista, que cuestionó la decisión de postergar la discusión de un tema considerado de preocupación por sus consecuencias sociales.

La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, reconoció que las adicciones vinculadas con las apuestas online constituyen un problema que genera preocupación. Sin embargo, sostuvo que el proyecto debía atravesar primero una instancia de análisis en comisiones, donde, según anticipó, se realizarían aportes que consideró trascendentes.

La discusión no quedó limitada a una diferencia de procedimiento parlamentario. También puso de manifiesto las distintas posiciones sobre los tiempos para avanzar con una iniciativa que ya había sido votada en la Cámara de Diputados durante 2024 y que enfrenta un plazo determinante: el próximo 30 de noviembre perdería estado parlamentario.

Bullrich defendió el tratamiento en comisiones

Durante el intercambio en el recinto, Bullrich argumentó que el proyecto sobre ludopatía debía ser analizado en profundidad antes de su tratamiento definitivo. La titular de la bancada libertaria indicó que el oficialismo pretendía discutirlo en comisiones el martes de la semana siguiente y llevarlo a votación en el Senado el jueves.

La postura de La Libertad Avanza fue rechazar que la iniciativa se debatiera sin dictamen, bajo el argumento de que el trabajo previo en comisión permitiría incorporar aportes relevantes al texto.

Bullrich manifestó que el tema de las adicciones a las apuestas online genera preocupación y confirmó que el oficialismo estaba dispuesto a discutirlo en la próxima sesión prevista para el jueves.

Desde la bancada peronista respondieron cuestionando la decisión de postergar el tratamiento. En ese contexto, lanzaron una réplica directa a la jefa del bloque oficialista: "Si están preocupados por este flagelo, debatámoslo".

La frase sintetizó el reclamo opositor frente a la negativa de La Libertad Avanza a avanzar inmediatamente con el debate sin dictamen. La oposición planteó así la necesidad de discutir la problemática en el recinto, mientras que el oficialismo insistió en la conveniencia de completar previamente el análisis legislativo.

Finalmente, luego de la votación, se aprobó una moción para que el proyecto sea tratado con preferencia en la sesión del jueves, con o sin dictamen.

De esta manera, aunque el oficialismo consiguió sostener su planteo de llevar adelante previamente el trabajo en comisiones, la moción aprobada estableció una instancia concreta para que la iniciativa vuelva al recinto.

El plazo parlamentario agrega presión sobre la ley de ludopatía

Uno de los elementos que atraviesa la discusión es la situación parlamentaria del proyecto. La iniciativa fue votada en la Cámara de Diputados en 2024 y el próximo 30 de noviembre perdería estado parlamentario.

Ese plazo introduce un factor de urgencia en las negociaciones y en las decisiones que deben adoptar los bloques para avanzar con el tratamiento. El oficialismo pidió que el proyecto sea analizado en comisiones el martes de la próxima semana y que posteriormente se vote en el Senado el jueves. La oposición, en cambio, cuestionó la demora y reclamó que el debate no quede condicionado a la obtención previa de un dictamen.

La aprobación de la moción con preferencia, con o sin dictamen, dejó establecido el compromiso de volver a discutir el tema en la próxima sesión del jueves.

El acuerdo alcanzado sobre la ley de Discapacidad

En paralelo con las diferencias por la ley de ludopatía, Patricia Bullrich se refirió al tratamiento de la ley de Discapacidad y destacó el acuerdo alcanzado después de un proceso que, según reconoció, estuvo atravesado por controversias, conflictos y desgaste entre quienes defendían distintas posiciones.

Durante su ingreso al Senado, la jefa del bloque de La Libertad Avanza hizo referencia a las dificultades que acompañaron la discusión y sostuvo que finalmente se había logrado construir un entendimiento para avanzar con la votación.

Bullrich explicó que se trató de un tema de mucha controversia y conflicto, tanto para quienes estaban a favor como para quienes se oponían a determinados aspectos de la iniciativa.

En ese sentido, planteó que existe un punto de coincidencia entre los argentinos respecto de la necesidad de garantizar atención y cuidado a las personas que realmente tienen una discapacidad, al tiempo que consideró necesario evitar que quienes no presentan esa condición utilicen indebidamente los recursos del sistema.

La funcionaria expresó: "Fue un tema de mucha controversia, mucho conflicto y desgaste de quienes están a favor y en contra, cuando creo que en realidad todos los argentinos creemos que quien realmente tiene un problema de discapacidad tiene que ser atendido, cuidado y aquella persona que quiere utilizar el sistema sin tener una discapacidad no le saque dinero al sistema".

Sus declaraciones reflejaron la posición que defendió el oficialismo durante el proceso de negociación, con énfasis en la necesidad de garantizar la atención de quienes requieren asistencia y evitar el uso indebido de los recursos destinados a esa finalidad.