El gobernador Raúl Jalil recorrió las instalaciones de Visión Indumentaria, una PyME local dedicada a la actividad textil que logró consolidarse con el acompañamiento financiero de la Provincia y que actualmente cuenta con 18 empleados. La empresa, de origen catamarqueño, extendió su actividad comercial a todo el interior provincial y también alcanza a clientes de seis provincias argentinas.

Durante la visita, el mandatario estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro, y la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli. Las autoridades dialogaron con los responsables del emprendimiento y conocieron su situación, sus necesidades de crecimiento y las posibilidades de continuar fortaleciendo su actividad productiva.

En ese contexto, Jalil anunció medidas orientadas a ampliar los beneficios impositivos y los mecanismos de acompañamiento destinados a las empresas industriales de menor escala. El planteo central apunta a modificar el alcance de la normativa vigente para que las PyMEs puedan acceder a herramientas de promoción que actualmente no contemplan a los emprendimientos pequeños.

La recorrida por Visión Indumentaria permitió poner en discusión las condiciones tributarias que afrontan las empresas según su dimensión y la necesidad de ampliar los instrumentos de apoyo para que los proyectos productivos locales puedan desarrollarse.

Ampliación de la Ley de Promoción Industrial

Uno de los principales anuncios realizados por el Gobernador estuvo relacionado con la ampliación de la Ley de Promoción Industrial, con el objetivo de incorporar a las pequeñas y medianas empresas que actualmente quedan fuera de sus beneficios.

Jalil remarcó que trabajará de manera conjunta con el Ministerio de Desarrollo Productivo y el Poder Legislativo para modificar el alcance de la normativa. La intención, según explicó, es avanzar hacia condiciones impositivas más equilibradas entre las grandes empresas y los pequeños proyectos productivos.

Al fundamentar la iniciativa, el mandatario señaló que existe una diferencia en el tratamiento tributario que reciben los emprendimientos de menor escala, particularmente por el pago de Ingresos Brutos.

"Los pequeños proyectos no entran dentro de la Ley de Promoción Industrial y hay una diferencia porque pagan Ingresos Brutos. Vamos a enviar una ampliación de la ley para que abarque a las PyMEs", aseguró el Gobernador.

El anuncio plantea así la posibilidad de extender el régimen de promoción a empresas que, pese a desarrollar actividades industriales y generar empleo, no están comprendidas actualmente dentro de los alcances de la legislación mencionada. La modificación requerirá el trabajo articulado entre las áreas del Ejecutivo provincial y el ámbito legislativo, de acuerdo con lo expresado por Jalil. El propósito es que los beneficios contemplados en la normativa puedan alcanzar también a los emprendimientos que todavía no tienen la dimensión de las grandes fábricas.

Evaluarán incorporar a las PyMEs al Programa de Emergencia Textil

Además de la ampliación de los beneficios impositivos, el mandatario señaló que se evaluará la posibilidad de incluir a emprendimientos como Visión Indumentaria dentro del esquema de asistencia mensual que el Ejecutivo provincial brinda al sector mediante el Programa de Emergencia Textil.

La eventual incorporación de estas empresas representaría otra línea de acompañamiento para el sector industrial de menor escala. La propuesta fue mencionada durante el encuentro con los responsables de la firma y se suma al objetivo de ampliar las herramientas disponibles para sostener y fortalecer la actividad textil.

En este punto, Jalil vinculó las medidas de alivio fiscal con los mecanismos de asistencia que ya se encuentran destinados al sector. De esta manera, el planteo contempla tanto la revisión de las condiciones impositivas como la evaluación de alternativas de acompañamiento económico para las pequeñas empresas.

La situación de Visión Indumentaria fue uno de los puntos abordados durante la recorrida, en la que también se planteó una necesidad concreta relacionada con el crecimiento de la fábrica: la disponibilidad de un espacio físico más amplio para desarrollar su producción.

Gestiones para ampliar las instalaciones de la empresa

Durante el diálogo con los responsables de Visión Indumentaria, el Gobernador también comprometió gestiones para atender la demanda de crecimiento edilicio de la firma. La empresa solicitó contar con un lugar que le permita mejorar su amplitud y avanzar con la ampliación de la fábrica, una necesidad vinculada con el desarrollo que alcanzó el emprendimiento y su actividad productiva.

Al referirse a este pedido, Jalil expresó: "Nos están pidiendo un lugar para mejorar su amplitud, para ampliar la fábrica, así que vamos a hablar a ver en dónde podemos reubicarla".

El compromiso contempla iniciar conversaciones para analizar dónde podría reubicarse la empresa y encontrar una alternativa que responda a sus requerimientos de espacio. El planteo se suma a los anuncios vinculados con los beneficios impositivos y la posible asistencia mensual.

Así, las necesidades expuestas por la firma durante la visita abarcaron distintos aspectos de su funcionamiento: las condiciones tributarias, el acceso a mecanismos de acompañamiento económico y la disponibilidad de infraestructura para ampliar sus instalaciones.

El respaldo del FOGACAT y los préstamos garantizados

Jalil también puso en valor el papel del Fondo de Garantías Catamarca (FOGACAT), una herramienta provincial que, según destacó, ya permitió garantizar préstamos por 26 mil millones de pesos. El Gobernador señaló que este instrumento tuvo una participación concreta en el proceso de consolidación de Visión Indumentaria, ya que la empresa recibió asistencia en dos oportunidades.

El respaldo financiero fue mencionado como uno de los factores que acompañaron el crecimiento del emprendimiento. En particular, el acceso a las garantías permitió a la firma avanzar con inversiones destinadas a fortalecer su capacidad productiva y desarrollar infraestructura propia.

La experiencia de la empresa fue presentada como un ejemplo de la utilización de esta herramienta provincial para facilitar el financiamiento de proyectos productivos de menor escala.

La empresa destacó el acompañamiento recibido

Por parte de Visión Indumentaria, Franco Martel, uno de los gerentes, agradeció la presencia de las autoridades y valoró el anuncio relacionado con la exención impositiva. El empresario consideró que la medida representa un paso fundamental para mejorar la competitividad de las pequeñas empresas que todavía no alcanzan la escala de las grandes fábricas. Su reconocimiento estuvo vinculado con la posibilidad de que los emprendimientos de menor dimensión puedan acceder a condiciones tributarias más favorables.

Martel también destacó la importancia del acompañamiento recibido a través del FOGACAT. Según explicó, el respaldo otorgado en dos oportunidades resultó determinante para que la firma pudiera adquirir maquinaria e infraestructura propia.

Esa inversión permitió a Visión Indumentaria consolidar su capacidad de trabajo, cumplir con su cartera de clientes y ampliar los servicios que ofrece dentro del entramado productivo local.

Además de atender sus propios compromisos comerciales, la empresa comenzó a brindar servicios de producción a otros emprendedores catamarqueños que todavía no cuentan con equipamiento propio. De esta manera, la maquinaria y la infraestructura adquiridas con el respaldo financiero también se convirtieron en recursos disponibles para acompañar la actividad de otros proyectos.