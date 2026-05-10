Galán vuelve sobre el Caso Rojas: "No se puede construir sobre la impunidad"

El diputado provincial Javier Galán volvió a pronunciarse públicamente sobre el caso del exministro Juan Carlos Rojas y lanzó fuertes críticas contra sectores del oficialismo, la Justicia y parte de los medios de comunicación, al considerar que existió un intento sostenido de minimizar el impacto político y social de la causa.

A través de un mensaje difundido este domingo en sus redes sociales, el legislador sostuvo que durante años hubo silencio y complicidades alrededor del expediente judicial y afirmó que se buscó transformar el caso en "un expediente más". Sus declaraciones se produjeron en un contexto marcado por los permanentes reclamos de esclarecimiento del crimen y por las críticas opositoras al accionar institucional en torno a la investigación.

Galán aseguró que el tratamiento del caso estuvo atravesado por "silencio, miedo, operaciones mediáticas y complicidades políticas", en una definición que apuntó directamente contra distintos sectores vinculados al poder político y judicial de la provincia.

Críticas al oficialismo y a la Justicia

En su publicación, el diputado provincial cuestionó especialmente la actitud que, según planteó, adoptaron dirigentes del oficialismo frente al crimen de Juan Carlos Rojas. Según expresó, muchos referentes políticos optaron por el silencio debido a conveniencias partidarias.

"Durante años vimos cómo muchos dirigentes del oficialismo eligieron callarse porque les convenía políticamente", escribió Galán. El legislador del MID también apuntó contra determinados medios de comunicación, a los que acusó de evitar profundizar sobre el caso. En ese sentido, habló de "medios obedientes mirando para otro lado", al tiempo que cuestionó con dureza el desempeño del sistema judicial.

Para Galán, la Justicia actuó de manera lenta y condicionada, alejándose de las demandas sociales vinculadas al esclarecimiento del crimen. "Vimos una Justicia lenta, condicionada y cada vez más alejada de la gente", manifestó.

Las declaraciones del diputado profundizaron así el tono crítico que distintos sectores opositores vienen sosteniendo en torno al avance de la causa y al funcionamiento institucional frente a uno de los casos de mayor repercusión política en la provincia.

"No hablen, no pregunten, no molesten al poder"

Uno de los pasajes más duros del mensaje difundido por Galán estuvo vinculado al clima político y social que, según afirmó, rodeó durante años al caso Rojas. "El mensaje fue claro: no hablen, no pregunten, no molesten al poder", sostuvo el diputado provincial, al describir lo que considera una lógica de silenciamiento alrededor del expediente.

Sin embargo, el legislador aseguró que actualmente existe un cambio en el clima social de Catamarca y destacó una creciente pérdida del miedo por parte de la ciudadanía.

"Cada vez más ciudadanos perdieron el miedo. Porque cuando la gente ya no tiene nada que perder, empieza a decir lo que realmente piensa", afirmó.

Con esa definición, Galán planteó que existe un escenario distinto en la provincia respecto de los cuestionamientos públicos al poder político y a las instituciones judiciales, y vinculó ese proceso con una mayor disposición social a expresar críticas y exigir respuestas.

El pedido de "un cambio profundo"

En otro tramo de su mensaje, el diputado provincial sostuvo que Catamarca necesita transformaciones estructurales en distintos niveles y vinculó esa necesidad directamente con el caso Rojas y el reclamo de justicia.

Según expresó, la provincia requiere "un cambio profundo, político, institucional y moral". Galán también advirtió sobre las consecuencias que, a su entender, genera la falta de esclarecimiento y transparencia institucional. "No se puede construir futuro sobre la impunidad", afirmó.

El legislador agregó además que resulta imposible recuperar la confianza social cuando, según planteó, "la verdad se esconde". En ese marco, cuestionó las estrategias políticas orientadas a desactivar las críticas públicas o reducir el impacto del reclamo social. "No se puede pedir confianza cuando la verdad se esconde. Y no se puede gobernar eternamente intentando silenciar a toda una sociedad", sostuvo.

"La verdad no se negocia"

Hacia el cierre de su publicación, Javier Galán ratificó que continuará reclamando justicia y transparencia en torno al caso del exministro Juan Carlos Rojas. El diputado aseguró que seguirá expresando posiciones que, según dijo, otros sectores prefieren callar. "Nosotros vamos a seguir diciendo lo que muchos callan", manifestó.

Finalmente, cerró su mensaje con una definición centrada en la búsqueda de verdad y justicia para la provincia. "Porque la verdad no se negocia. Y porque Catamarca merece justicia, transparencia y un futuro sin miedo", concluyó.

Las declaraciones del legislador volvieron a colocar el caso Rojas en el centro del debate político provincial y reavivaron las críticas opositoras sobre el desempeño institucional y judicial en torno a una causa que continúa generando fuerte impacto público en Catamarca.