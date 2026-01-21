Gallardo apuesta al catamarqueño Aníbal Moreno para el debut de River ante Barracas

River Plate visitará a Barracas Central este sábado por la primera fecha del Torneo Apertura, y el entrenador Marcelo Gallardo mantiene dos dudas en la formación titular para el estreno del Millonario. El debut oficial contará con la presencia de los tres refuerzos del mercado de pases, entre ellos el mediocampista Aníbal Moreno, nacido en Catamarca, quien aparece como uno de los nombres centrales del equipo.

El encuentro despierta especial atención en la provincia, donde el presente del futbolista catamarqueño genera expectativa entre los hinchas locales que siguen de cerca su desempeño en el club de Núñez.

River no podrá contar con Franco Armani ni con Marcos Acuña. El arquero sufrió un desgarro en el sóleo, no disputó los amistosos ante Millonarios y Peñarol y aún no recibió el alta médica. A esta baja se suma la de Ezequiel Centurión, quien regresó al club tras su paso por Independiente Rivadavia —donde fue campeón de la Copa Argentina—, pero continuará fuera de las canchas cerca de un mes más por una fractura en la muñeca.

Ante este escenario, Santiago Beltrán, quien fue titular durante la pretemporada, será el arquero desde el inicio.

En el lateral izquierdo, Acuña sufrió un pisotón y no se encuentra totalmente recuperado. Pese a su intención de jugar, el cuerpo técnico optó por preservarlo. En su lugar actuará Matías Viña, uno de los últimos refuerzos, que tendrá su debut oficial desde el arranque, al igual que Fausto Vera y el catamarqueño Aníbal Moreno, quien se perfila como uno de los ejes del mediocampo.

Las principales incógnitas pasan por la zona media y la delantera. Para completar el mediocampo junto a Vera y Moreno, Gallardo analiza tres alternativas: Kevin Castaño, Giuliano Galoppo o Tomás Galván.

En el ataque, Sebastián Driussi parece tener su lugar asegurado, mientras que el entrenador deberá definir si lo acompaña Facundo Colidio o Ian Subiabre. Por el momento, Maxi Salas quedaría relegado al banco de suplentes.

Probable formación de River ante Barracas Central

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo o Tomás Galván, Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Fernando Quintero; Facundo Colidio o Ian Subiabre y Sebastián Driussi.

Cuándo juega River ante Barracas Central

River visitará a Barracas Central el sábado 24 de enero, a las 17 horas, en el Estadio Claudio Fabián Tapia, por la fecha 1 del Torneo Apertura.