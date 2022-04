Gerardo Morales en Córdoba: "El pueblo no se equivocó cuando nos votó en contra"

El gobernador de Jujuy y presidente del radicalismo a nivel nacional, Gerardo Morales, cerró este sábado el encuentro de la UCR en la localidad de Villa Giardino, Córdoba. El mandatario provincial pidió “bajarle la espuma a las internas”, pero al mismo tiempo destacó que el Gobierno de Cambiemos defraudó “a la clase media”: “No es que el pueblo se equivocó cuando nos votó en contra”, sostuvo y volvió a rechazar una alianza con los “liberales”.

Morales ratificó la pertenencia de la UCR a Juntos por el Cambio y anunció que la próxima semana habrá una reunión de los presidentes de los partidos que integran la coalición opositora: “Vamos a bajar los decibeles de la pelea. Obviamente, tenía que haber algún ruido, porque hasta ahora teníamos un rol secundario, y no nos lo merecíamos”, dijo.

“La lógica que el radicalismo tiene que tener en todo el país es tener candidatos, trabajar desde ese lugar en Juntos por el Cambio, consolidar Juntos por el Cambio, dar un debate que hay que dar sobre la cuestión federal. Fundamentalmente, sobre la cuestión del programa económico”, agregó.

En su discurso, Morales llamó a los dirigentes, referentes y autoridades de la UCR a “bajarle la espuma al debate de las cuestiones internas y tener mucha actividad con los sectores que la están pasando mal”.

Entre otros legisladores y dirigentes, participaron del encuentro en Córdoba los jefes de los dos bloques que tiene el radicalismo en la Cámara de Diputados, Mario Negri y Rodrigo De Loredo, en una señal de unidad y acercamiento.

“Se viene un tsunami de desprestigio de la política, por lo menos que vean al radicalismo y a Juntos por el Cambio de pie y al lado de la gente”, sostuvo y cargó luego, sin nombrarlos, contra los dirigentes “liberales”, como el diputado Javier Milei, a quien el radicalismo quiere fuera de Juntos por el Cambio.

“Hay personajes que por izquierda o derecha generan opciones antidemocráticas y generan una moda de la que muchos de la política se prenden, esa moda derechizante, hueca, que plantea desde la eliminación del Banco Central hasta la dolarización. No al neoliberalismo ni al populismo, que tanto daño nos ha hecho”, lanzó.

El gobernador jujeño también llamó a los dirigentes opositores a “autointerpelarse” y hacer autocrítica. “Dicen a este Morales le gusta pelearse, si quieren yo me callo, pero hay un debate respecto del plan económico a partir de lo que hicimos: no es que el pueblo se equivocó cuando nos votó en contra, defraudamos a un conjunto de la sociedad y especialmente a la clase media, que es la que centralmente nos votó”, dijo.

“Lo peor que hay para una fuerza política es esconder la basura debajo de la alfombra. Nadie es infalible. Como gobernador de Jujuy hago cosas bien y cosas mal, pero lo peor es no pararse sobre la realidad. Me parece que el programa de gobierno que tiene que construir JXC es desde esa realidad, no creyéndonos que hicimos todo bien cuando gobernamos y que el que se equivoca es el pueblo”, agregó.

Señaló, finalmente, que la gente “no quiere saltar al vacío” y que necesita “una fuerza política responsable con un plan serio, federal, desarrollista y productivista” y volvió a cargar contra los liberales. “Es por ello que hay que tener cuidado de engancharse con la moda hueca e irresponsable de la antipolítica”, concluyó.