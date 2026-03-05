Paritaria docente: tras una primera audiencia de conciliación, el Gobierno prepara una propuesta superadora

En un contexto de diálogo institucional, se llevó a cabo la primera audiencia de conciliación entre el Gobierno de la Provincia y los sindicatos docentes. Este encuentro, que marca el inicio de una etapa formal de negociaciones, tuvo como objetivo central no solo la discusión salarial, sino también el abordaje de múltiples aristas fundamentales para el funcionamiento y fortalecimiento del sistema educativo provincial. Ambas partes coincidieron en la relevancia de mantener estos canales de comunicación para garantizar la estabilidad del ciclo lectivo.

Agenda institucional y estabilidad laboral

Durante el desarrollo de la jornada, se confirmaron medidas de gestión administrativa que impactarán directamente en la organización escolar de los próximos días. Entre los anuncios más relevantes, se destaca la realización de asambleas de opción de cargos docentes destinadas a los niveles Inicial, Secundario y Terciario, las cuales se llevarán a cabo durante el martes y miércoles de la semana entrante.

Asimismo, se ratificó el compromiso gubernamental de avanzar en un proceso de titularización docente. Esta medida, largamente reclamada por el sector, busca no solo fortalecer la estabilidad laboral de los educadores, sino también consolidar la estructura de la carrera docente dentro del sistema. En este mismo plano de normalización administrativa, se informó que los supervisores que obtuvieron sus cargos mediante concurso ya están en condiciones de comenzar a desempeñar sus funciones formalmente, cumplimentando los procesos correspondientes.

Infraestructura escolar y seguimiento técnico

Un aspecto que cobró especial relevancia durante la audiencia fue la situación edilicia de los establecimientos escolares. Con el fin de abordar esta problemática de manera estructurada, se ha conformado oficialmente la comisión de seguimiento de infraestructura. Esta mesa de trabajo tendrá su primera sesión el próximo martes a las 10:00 horas, donde los representantes comenzarán a analizar el estado de los edificios y definir las intervenciones necesarias para garantizar un entorno escolar adecuado para alumnos y docentes.

Propuesta salarial y horizonte de negociación

El eje de la discordia se centró en la oferta presentada por el Ejecutivo provincial, la cual buscaba una actualización del ingreso del sector. La propuesta gubernamental contemplaba elevar el salario mínimo garantizado por cargo testigo, definido como 300 puntos o su equivalente en 15 horas de nivel medio y 12 horas de nivel superior, acumulativo hasta dos cargos, pasando de 700.000 a 850.000 pesos. Esto implicaría que, si el docente acumula dos cargos, el ingreso mínimo se elevaría de 1.400.000 a 1.700.000 pesos, manteniendo la posibilidad de seguir acumulando horas o cargos hasta el máximo permitido por el régimen vigente, que asciende a 36 horas en nivel medio más 12 horas en nivel superior, o la combinación que corresponda según la normativa.

Además, la propuesta incluía el incremento al valor del punto índice docente de manera bimestral acumulativa en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Pese a los esfuerzos del Gobierno por presentar una estructura salarial que incluyera actualizaciones automáticas vinculadas a la inflación, los representantes gremiales consideraron que la oferta es insuficiente para cubrir las expectativas del sector en la actualidad.

Ante la falta de consenso, el Gobierno provincial ratificó su intención de trabajar en una oferta superadora. El proceso de conciliación continuará el próximo jueves 12 a las 12:00 horas, instancia donde se espera que una nueva propuesta permita destrabar la negociación y avanzar hacia un acuerdo que, según remarcaron desde el Ejecutivo, fortalezca el sistema educativo en su totalidad.