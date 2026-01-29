Gobernadores del norte analizaron las consecuencias de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias

En una reunión clave para la configuración financiera de la región, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, junto a sus pares Gustavo Sáenz (Salta) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), se reunieron con el ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli. El objetivo central del encuentro fue plantear formalmente la necesidad de revisar el capítulo fiscal de la reforma laboral, debido al impacto negativo que estas medidas tendrían en la coparticipación de las provincias.

Durante la jornada, las autoridades provinciales analizaron exhaustivamente las posibles consecuencias de las modificaciones al Impuesto a las Ganancias y manifestaron su profunda preocupación por la posible pérdida de recursos coparticipables. Los mandatarios dejaron en claro su voluntad de diálogo y acompañamiento institucional al Gobierno nacional, pero también advirtieron sobre los límites financieros actuales y el perjuicio que estas modificaciones podrían generar para los Estados provinciales.

El impacto de la baja del consumo y las alícuotas

La postura de los gobernadores se sustenta en una lectura técnica de la realidad económica actual. Según indicaron los mandatarios, existe una combinación de factores que pone en riesgo el equilibrio de sus arcas:

Baja del consumo: Un fenómeno que ya está traccionando la caída en la recaudación general.

Un fenómeno que ya está traccionando la caída en la recaudación general. Reducción de alícuotas: Una medida que impactaría de forma directa en los ingresos provinciales.

Una medida que impactaría de forma directa en los ingresos provinciales. Dificultades financieras: El agravamiento de los problemas económicos que ya enfrentan los distritos del norte.

"La caída en la recaudación, producto de la baja del consumo, sumada a una eventual reducción de alícuotas, impactaría negativamente en los ingresos provinciales y profundizará las dificultades económicas y financieras que ya enfrentamos", sostuvieron casi en consonancia los tres mandatarios del norte tras el cónclave.

Por último, los gobernadores remarcaron que las reformas estructurales que pretende llevar adelante el Gobierno nacional no pueden ser ajenas a la realidad fiscal de cada provincia. En este sentido, instaron al ministro Santilli a avanzar hacia un esquema equitativo que garantice la previsibilidad financiera y promueva, de manera efectiva, el desarrollo de las economías regionales.

Para los mandatarios de Catamarca, Salta y Tucumán, cualquier modificación impositiva debe contemplar la sostenibilidad de los Estados provinciales, asegurando que las transformaciones nacionales no se traduzcan en un desfinanciamiento que comprometa el funcionamiento operativo de sus regiones.