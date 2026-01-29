Es oficial: el Gobierno declaró al 2026 como "el año de la grandeza argentina"

Mediante el Decreto 56/2026, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional declaró al 2026 como "el año de la grandeza argentina", una consigna que deberá incorporarse obligatoriamente en toda la documentación oficial de la administración pública nacional. La normativa establece, además, que el Poder Ejecutivo llevará adelante acciones destinadas a destacar y difundir las políticas públicas que se impulsen con el objetivo de "engrandecer al país".

La decisión se conoció un día después de que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anticipara la definición a través de sus redes sociales, donde calificó al próximo año como una etapa clave para consolidar el rumbo político y económico del Gobierno. En el mismo decreto, el Ejecutivo invitó formalmente a los gobiernos provinciales y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adherir a la medida, replicando la consigna en sus respectivas administraciones.

En los fundamentos del decreto, que lleva la firma del presidente Javier Milei y del propio Adorni, el Gobierno sostuvo que la iniciativa se inscribe en un proceso más amplio de transformación del Estado. "El gobierno nacional asumió el compromiso de retornar a los principios fundacionales de la República Argentina bajo los cuales fue sancionada nuestra Constitución Nacional, garantizando la libertad, la propiedad privada, la vida y el progreso de todos los habitantes de nuestro país", expresa el texto oficial.

En ese sentido, el Ejecutivo afirmó que a lo largo de 2025 su gestión profundizó la reconstrucción de los pilares institucionales del país, con el objetivo de asegurar mayores márgenes de libertad para los ciudadanos. Según el documento, estas acciones sentaron las bases para una nueva etapa, orientada a consolidar cambios estructurales y proyectar un horizonte de crecimiento sostenido.

El decreto también remarca que el Gobierno se abocó a impulsar reformas estructurales destinadas a la estabilización macroeconómica, con el propósito de "paliar la situación en la que se encontraba el país" al inicio de la gestión. En paralelo, destaca un proceso de desburocratización del Estado, enfocado en reducir cargas consideradas improductivas y en garantizar que la acción pública esté orientada al cumplimiento de sus funciones esenciales.

En otro tramo del texto, el Ejecutivo plantea que la Argentina atravesó durante décadas una crisis institucional, económica y social, lo que hizo necesario sostener un proceso de transformación profunda. Según el Gobierno, este camino apunta a fortalecer el Estado de Derecho y a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos y libertades consagrados en la Constitución.

"Las políticas públicas adoptadas por esta gestión permitieron sentar bases para la estabilidad y el crecimiento, circunstancia que habilita a proyectar una nueva etapa de consolidación y desarrollo, con miras a colocar a la República Argentina en la senda de la prosperidad nuevamente", sostiene el decreto, al justificar la decisión de consagrar simbólicamente al 2026 como un año clave para la gestión.

En esa línea, el texto oficial subraya que la previsibilidad y la estabilidad son condiciones indispensables para promover la inversión, impulsar la productividad y consolidar un crecimiento sostenido. Asimismo, plantea la necesidad de proyectar a la Argentina como un actor relevante en el escenario internacional, caracterizado por oportunidades y desafíos que, según el Gobierno, pueden motorizar una transformación económica y social de largo plazo.

A modo de cierre, el Ejecutivo ratificó su compromiso de profundizar los cambios estructurales iniciados desde el inicio de la gestión y sostuvo que la grandeza de una nación no se mide únicamente en términos económicos. "La grandeza de una nación se ve reflejada en instituciones sólidas, el respeto irrestricto de la ley, una administración eficiente y en la confianza de los habitantes y ciudadanos para con sus autoridades", concluye el decreto.