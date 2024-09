Gobernadores de las provincias mineras están en Londres en busca de inversiones

La delegación argentina integrada por Raúl Jalil, gobernador de Catamarca; Carlos Sadir, gobernador de Jujuy; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; Gustavo Saénz, gobernador de Salta; Marcelo Orrego, gobernador de San Juan; Andrea Mariana Confini, secretaria de Energía y Ambiente de Río Negro e Ignacio Lamothe, secretario General del Consejo Federal de Inversiones, viajaron para participar en la London Metal Exchange Week 2024 (LME Week).

El domingo la delegación participó de una reunión de trabajo en la Residencia Argentina junto a los equipos de la Embajada Argentina en Londres y la Embajada Británica en Buenos Aires.

Durante la jornada de este lunes, los gobernadores de Salta, Jujuy, Catamarca, Mendoza y San Juan expusieron en la prestigiosa Escuela de Economía y Ciencias Políticas de Londres (The London School of Economics and Politicial Science), una de las universidades más importantes, frente a estudiantes, académicos y expertos en desarrollo de América Latina y de Argentina.

El panel de los gobernadores tuvo como tema principal las oportunidades de desarrollo sustentable de los recursos naturales y prioridades estratégicas de las provincias argentinas.

Además, todas las delegaciones participaron de una reunión en el International Finance Corporation.

La misión continuará mañana con reuniones estratégicas para seguir abordando las oportunidades de las provincias argentinas en el desarrollo de la minería.