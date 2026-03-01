Gobierno monitorea excarcelaciones en Venezuela y mantiene cautela en el caso de Nahuel Gallo

El Ejecutivo argentino mantiene una postura de máxima cautela ante las versiones sobre el traslado o liberación de Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, y monitorea de cerca las liberaciones de presos políticos que se vienen registrando en ese país, informaron fuentes oficiales.

Según circuló en medios, internos del penal El Rodeo I, donde permanece recluido el gendarme, aseguraron haber visto a Gallo trasladado junto a otros detenidos. Las autoridades argentinas, sin embargo, insistieron en que no hay confirmación oficial de que el suboficial haya salido del país o del centro penitenciario.

Excarcelaciones en Venezuela y contexto

Tras la aprobación de una Ley de Amnistía en Venezuela que busca liberar presos políticos, las autoridades chavistas reportaron excarcelaciones de diferentes detenidos, mientras organizaciones de derechos humanos señalan que el proceso es lento y no alcanza a todos los casos.

Fuentes oficiales argentinas esperan que puedan producirse nuevas liberaciones a través de gestiones internacionales, pero reiteran que no existen garantías concretas sobre la salida de Gallo en el corto plazo.

El Gobierno sigue en contacto permanente con agencias de inteligencia y servicios consulares de países aliados para seguir de cerca la situación y evitar pronunciamientos públicos que puedan complicar las negociaciones.

Expectativas y cautela

La Casa Rosada asegura que se "está siguiendo el minuto a minuto" del caso y que hay interlocuciones constantes con gobiernos extranjeros para garantizar la seguridad y el eventual regreso de Gallo, pero sin confirmaciones oficiales hasta que no se obtengan verificaciones claras desde Caracas o a través de canales diplomáticos.

La cautela se mantiene también debido a la complejidad del proceso de excarcelaciones y a que, aunque se han producido liberaciones de presos políticos, todavía no hay confirmación de que el gendarme esté entre los beneficiados ni de su paradero actual.