Grave denuncia contra el SIDCA por afiliaciones fraudulentas y descuentos indebidos

Docentes y no docentes del Valle Central denunciaron públicamente que fueron afiliados contra su voluntad por el Sindicato Docente de Catamarca (SIDCA), el cual les descuenta el 3 por ciento del sueldo.

Los trabajadores manifestaron a diario La Unión que en ningún momento firmaron la afiliación. "Nunca nos visitaron y cuando hacemos el reclamo ellos afirman que tienen fichas de afiliación con nuestras firmas, cuando no nos habíamos afiliado a ningún gremio", relató un no docente.

Capturas de pantalla de una de las empleadas que realizó el reclamo correspondiente al gremio. La Unión.

Por otro lado, indicó que hay trabajadores que se afiliaron a UPCN y al revisar el recibo de sueldo se percataron de que el SIDCA también les descontaba un porcentaje. "Lo grave es que no sabemos de dónde sacaron los padrones, tampoco sabemos cómo obtuvieron el código de descuento 2559, al cual lo tiene que autorizar alguien del Gobierno, de tesorería", cuestionaron.

La Unión.

"Dijimos que vamos a poner abogados y sostuvieron que las fichas de afiliación están, lo que es imposible porque nunca se acercaron; cuando avisamos, nos pasaron un padrón que en el encabezado dice SENDMECa, algo confuso porque tampoco nos afiliamos a ellos", señalaron y acusaron que el secretario general del Sindicato de Empleados No Docentes del Ministerio de Educación de Catamarca (SENDMECA), Cristian Salman, mintió en los medios de comunicación.

Desde el SIDCA muestran este padrón para justificar las afiliaciones. La Unión.

"Tampoco estamos afiliados al SENDMECA y su titular Salman salió a mentir que visitó las escuelas de Sumalao, San Isidro y Pozo El Mistol, que nos entregó insumos y ropa, algo que nunca sucedió, los que entregaron ropa fueron los de UPCN", agregaron a La Unión.

En tanto, los trabajadores exigieron respuestas a los titulares de los gremios, por un lado a Sergio Guillamondegui del SIDCA y Cristian Salman del SENDMECA ya que ambos sindicatos estarían implicados en la acusación, según la información brindada por las mismas entidades a los empleados.

"Encima el SIDCA es un gremio para docentes, no de no docente e igualmente descuentan; queremos que digan la verdad y qué está pasando, queremos saber quién les dio los padrones, si fue UPCN o alguien del Gobierno de la provincia porque no pueden tener acceso fácilmente al código de descuento, ellos manifiestan que son afiliados de la gestión anterior de Zully Díaz, pero nadie se afilió con ella; tampoco es cierto que visitaron las escuelas", sentenció el trabajador y advirtió que de no haber una solución, procederán por vías legales.