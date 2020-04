Guaraz dijo que no cometió un delito y cuestionó la competencia federal

Ayer por la mañana, el intendente de Santa Rosa, Elpidio Guaraz, presentó un escrito ante el juez federal Miguel Ángel Contreras, quien lo había citado a indagatoria en la causa por el corte arbitrario de las vías de circulación en la localidad de Bañado de Ovanta. Por el impedimento del paso de camiones con provisiones que debían pasar por esa juriscción, sobre el jefe comunal pesa la imputación de abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A diferencia de la semana anterior, cuando se ausentó en otra indagatoria que se tramita en la Justicia provincial por intimidación pública y que tiene como querellante al Estado provincial, en esta oportunidad, el jefe comunal asistió a la audiencia, acompañado por su abogado, Luciano Rojas.

Luego de escuchar la imputación, Guaraz presentó un escrito cuestionando la citación y se retiró del lugar. En ese escrito, el intendente se negó a responder preguntas, argumentando que el hecho por el que se lo investiga no es un delito y que, además, la Justicia Federal carece de competencia.

“Manifiesto que no voy a contestar preguntas de las partes, y que como ya me pronuncié en la instancia de excepción perentoria y dilatoria por falta de competencia y de acción. Con lo cual no puedo ejercer defensa material sobre un hecho que no es delito y ante un autoridad judicial que no tiene competencia para la presente investigación, con lo cual el presente acto se vuelve inocuo”, señala el escrito presentado por Gauraz.

La semana pasada, el intendente se excusó de presentarse ante el fiscal Felsztyna, quien lo investiga por sus posteos en las redes sociales que causaron temor en la comunidad en relación al Covid-19, por formar parte del COE Santa Rosa.