Guillermo Francos aseguró que Javier Milei será reelecto en 2027

El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos afirmó que el presidente Javier Milei será reelecto en 2027 al considerar que, en el escenario político actual, no existe una fuerza opositora con capacidad para disputarle el liderazgo. Durante una entrevista concedida a Radio Rivadavia, desde la Expo Rural 26, el ex funcionario libertario analizó la situación del Gobierno nacional, el presente de La Libertad Avanza (LLA) y las perspectivas electorales del oficialismo de cara a los próximos comicios.

En ese contexto, Francos vinculó las posibilidades electorales del espacio oficialista con lo que definió como los logros obtenidos durante los dos años y medio de mandato del Gobierno. Según expresó, ese recorrido fortaleció la posición política del Presidente y consolidó un escenario favorable para el oficialismo.

Durante la conversación con Nelson Castro, el ex jefe de Gabinete sostuvo que el actual posicionamiento de Milei dentro de la política argentina constituye uno de los principales activos del Gobierno.

"Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ni la oposición. Creo que va a ser reelecto", manifestó Francos durante la entrevista.

El equilibrio fiscal como eje del modelo económico

Además de referirse al panorama político, Francos destacó el rumbo económico que impulsa el Gobierno nacional junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

El ex funcionario remarcó especialmente la política de equilibrio fiscal, al considerar que ese concepto dejó de ser exclusivo del oficialismo para transformarse en un punto aceptado por el conjunto del arco político.

En ese sentido, sostuvo que el equilibrio fiscal "parece que se convirtió en un mantra que todos los partidos aceptan" y definió esa situación como "un cambio cultural".

De esta manera, Francos vinculó el programa económico del Gobierno con una transformación en la discusión política, al entender que ese principio pasó a ocupar un lugar central dentro del debate público.

La alianza entre La Libertad Avanza y el PRO

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la relación política entre La Libertad Avanza y el PRO.

Al referirse a esa alianza, Francos señaló que en las elecciones de la Ciudad existieron "intereses distintos" entre ambos espacios políticos. Sin embargo, consideró que esa experiencia dejó enseñanzas que podrán ser utilizadas en los desafíos electorales futuros.

Según expresó, el proceso permitió acumular "mucha experiencia que sirve para el futuro", aun cuando reconoció que durante ese proceso coexistieron objetivos diferentes entre las fuerzas involucradas.

Escenario favorable para el oficialismo

En la parte final de sus declaraciones, el ex jefe de Gabinete aseguró que el momento político actual resulta "muy bueno" para La Libertad Avanza y para los sectores que acompañan al Gobierno nacional.

Asimismo, consideró que el país atraviesa un cambio que calificó como "trascendental", atribuyéndolo a las decisiones adoptadas por el Presidente.

En ese marco, sostuvo que Javier Milei "tomó medidas con mucha decisión y valentía" y afirmó que, paralelamente, la oposición política "no encuentra liderazgos", situación que, según su análisis, fortalece la posición del oficialismo de cara al futuro.

Las inversiones como muestra de confianza

Francos también hizo referencia a la llegada de inversiones internacionales para respaldar su evaluación sobre la gestión del Gobierno. En ese sentido, afirmó que el cambio que observa en la Argentina queda reflejado en la participación de empresas extranjeras en proyectos energéticos vinculados al país.

"El cambio en la Argentina se ve en que hay empresas como la petrolera italiana o como la de Emiratos Árabes se unen a la Argentina y a YPF para invertir 45.000 millones de dólares y exportar GNL al mundo. Eso es un Gobierno que genera confianza", expresó.

Con esa afirmación, el ex funcionario relacionó la concreción de esas inversiones con el clima de confianza que, según sostuvo, logró generar la administración nacional.