El precandidato a intendente de Valle Viejo por la alianza “Juntos por el Cambio/Gana Catamarca”, Emilio Germán, lanzó hoy un desafío a sus contrincantes políticos para que incluyan en sus propuestas el compromiso de transparentar la ejecución y gasto de los gobiernos de turno y analizó que “la corrupción en Valle Viejo se está robando los sueños y la esperanza de la gente”.

“El pueblo está esperando un verdadero cambio en la política, que se termine la corrupción en el gobierno, y una forma de reducir este flagelo es implementar políticas de transparencia cuando se llega a la gestión”, señaló Germán.

“El dinero que se fuga en la corrupción es el que después les hace falta a los vecinos para algún medicamento, o para arreglar el techo de la vivienda cuando llueve, o para hacer funcionar los camiones recolectores, en definitiva, es el dinero que debería solucionarle la vida a los vecinos”, agregó-

El precandidato a intendente sostuvo que “hoy claramente hay una gestión cuyo ciclo está terminado en Valle Viejo y que se ha caracterizado por ocultar la información respecto de cómo y cuánto se gasta el dinero que es de todos los chacareros”

“de las poquísimas obras que se han hecho con casi nulo impacto en el bienestar de los ciudadanos de Valle Viejo, se ha visto que se anuncian como obras licitadas, luego la sociedad ve empleados municipales trabajando en ellas y luego otras empresas vinculadas a funcionarios y autoridades municipales en medio de un descontrol administrativo manifiesto”, indicó

“La información no está, no se sabe cuál es el proyecto, no dice a quien se ha licitado, su monto, en qué plazo, no se sabe si la empresa cumplió con el contrato, ni quien lleva adelante la obra; tampoco cuantos empleados tiene la comuna, cuantos becados y cuáles son las deudas asumidas que deberá enfrentar la próxima gestión”

German señaló que “después terminamos enterándonos que son obras que han costado decenas de millones de pesos, mal hechas, que se inundan como la plaza de San Isidro o no sirven a su propósito como el famoso salón para el cine teatro de Valle Viejo”

Sostuvo que “quienes aspiramos con seriedad y responsabilidad a conducir la Municipalidad de Valle Viejo debemos tener un criterio elevado de civismo político y comprometernos a que cuando asumamos esa responsabilidad, como primera medida, cumplir con la obligación de la publicación de los actos de gobierno, para permitir el control de los órganos pertinentes y despejar cualquier duda en el manejo de los dineros públicos”

“En el radicalismo y Juntos por el Cambio tenemos ese compromiso que es casi un mandamiento, el exintendente Gustavo Jalile desde un primer momento hizo público cuanto ingresaba, como se gastaba, cuantos empleados y funcionarios tenía y cuanto cobraban, por eso terminó su gestión y no tuvo que esconderse en los fueros parlamentarios como algunos otros, porque iban presos por el desmanejo en sus administraciones”, concluyó.