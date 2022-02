Icaño: Becados de Salud lograron cobrar un mes, quedó pendiente enero

La delegada gremial de ATE Salud de Icaño, Liliana Maldonado en diálogo con LA UNION confirmó que finalmente este viernes se les depositó un mes de sueldo los dos que le debían a los becados de esa localidad del departamento La Paz.

En la edición anterior, Maldonado había denunciado la falta de asistencia por parte del municipio que está a cargo Franco Carletta (hijo de exintendente Pio Carletta quien en diciembre asumió su banca en el senado provincial). La mujer dijo a esta medio que en reiteradas oportunidades había solicitado a la comuna el camión atmosférico porque el agua servida ingresaba hasta el comedor de su casa y que ante la falta de respuestas en la jornada de este viernes decidió encadenarse frente al edificio municipal hasta que le den una solución.

“Lamentablemente tuvo que llegar hasta esa instancia porque ya había agotado todas las instancia y no podemos vivir más con esas condiciones dentro mi casa. Cuando tuve encadenada me avisaron que el camión estaba en mi domicilio para desagotar la fosa y levante la protesta. Luego en horas de la tarde nos confirmaron que depositaron un mes de los dos meses que no deben a los becados”, relató Maldonado.

La mujer dijo que esperan que en el transcurso de la semana entrante puedan tener alguna novedad de la beca que le adeudan y que correspondería al mes de enero, caso contrario no descartó la posibilidad de volver a encadenarse para exigir el cumplan con el pago de la beca.