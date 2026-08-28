Identificaron al "desaparecido 30" hallado en La Perla en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, secuestrado durante la última dictadura militar en Córdoba. Tenía 22 años cuando fue detenido ilegalmente junto con su pareja, Susana Noemí Huarte Martínez, de 21 años, quien estaba embarazada y continúa desaparecida.

Con esta identificación, Jerez Bodereau se convirtió en el trigésimo desaparecido identificado en los terrenos que pertenecieron al Tercer Cuerpo de Ejército, en la zona de Loma del Torito, donde especialistas continúan realizando excavaciones en el marco de la causa judicial que investiga los crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado.

Las tareas se desarrollan bajo la dirección del Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja. La identificación representa un nuevo resultado dentro de un proceso de búsqueda y análisis que continúa en los sitios vinculados con los secuestros y desapariciones ocurridos durante la dictadura.

Quién era Alejandro Jerez Bodereau

Alejandro Jerez Bodereau fue secuestrado el 5 de mayo de 1976, cuando tenía 22 años. Era padre de una niña, estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en la automotriz IKA Renault y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT).

Ese mismo día también fue secuestrada su pareja, Susana Huarte Martínez, de 21 años. Ella cursaba la carrera de Medicina y tenía dos meses de embarazo al momento del secuestro.

De acuerdo con los datos disponibles, el hijo o la hija de la pareja debería haber nacido entre noviembre y diciembre de 1976. Sin embargo, Huarte Martínez continúa desaparecida. El operativo de secuestro ocurrió en la pensión donde ambos vivían, ubicada en barrio Alberdi. La familia de Jerez Bodereau fue informada sobre la identificación de sus restos a través de la Justicia Federal.

El paso por La Perla

La investigación permitió establecer que Jerez Bodereau había sido llevado al centro clandestino de detención La Perla. Testimonios incorporados a la causa judicial habían ubicado tanto a Alejandro Jerez Bodereau como a su pareja en ese lugar durante el período de la represión ilegal.

La Perla funcionó como uno de los principales centros clandestinos de detención del aparato represivo que operó bajo la órbita del Tercer Cuerpo de Ejército durante la dictadura.

En los terrenos vinculados con el antiguo centro clandestino fue localizada una fosa común con restos de víctimas del terrorismo de Estado. Actualmente, las excavaciones se concentran en el sector conocido como Loma del Torito, dentro de la reserva natural militar La Calera.

Allí continúan las tareas de búsqueda y recuperación de restos, en el marco de una investigación judicial que mantiene abiertos los trabajos para determinar la identidad de las víctimas localizadas.

Cómo se logró confirmar su identidad

La identificación de Alejandro Jerez Bodereau fue realizada por el Laboratorio de Genética Forense del Equipo Argentino de Antropología Forense. Para determinar la identidad de los restos, los especialistas realizaron una comparación entre los restos óseos recuperados durante las excavaciones y diferentes muestras genéticas.

El procedimiento incluyó:

Muestras genéticas de familiares reunidas por el propio EAAF .

. Perfiles genéticos aportados por el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) .

. El análisis de los restos óseos recuperados en las excavaciones.

A partir de esta comparación, los especialistas lograron confirmar que los restos correspondían a Alejandro Ernesto Jerez Bodereau, quien permanecía desaparecido desde mayo de 1976. La investigación y las tareas de búsqueda e identificación forman parte de la causa judicial que se encuentra bajo la dirección del juez Hugo Vaca Narvaja.

Continúan las excavaciones en Loma del Torito

Los trabajos que se desarrollan en Loma del Torito cuentan con la participación de especialistas y organismos científicos que colaboran en las distintas etapas de las excavaciones. Entre las instituciones que participan se encuentran:

El Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto .

. La Universidad Nacional de Córdoba .

. El Servicio de Antropología Forense del Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba.

Las tareas también cuentan con recursos y apoyo logístico del Gobierno de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba. La participación de estas instituciones forma parte del trabajo que continúa en los terrenos vinculados al antiguo Tercer Cuerpo de Ejército, donde las excavaciones permitieron avanzar en la localización y posterior identificación de víctimas del terrorismo de Estado.