Indagatoria en AFA: Toviggino rechazó cargos y pidió su sobreseimiento

En una jornada marcada por un intenso operativo de seguridad en los Tribunales de Retiro, Pablo Toviggino, tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), compareció ante el juez en lo penal económico Diego Amarante en el marco de la causa que investiga presuntos desmanejos de fondos por retención indebida de impuestos y aportes previsionales. El dirigente, considerado la mano derecha del presidente de la entidad, Claudio "Chiqui" Tapia, presentó un escrito técnico de más de 100 páginas y se abstuvo de responder preguntas durante su estadía de casi una hora en la sede judicial.@La presencia de Toviggino, quien debió haberse presentado la semana pasada pero logró postergar la audiencia tras realizar un cambio en su equipo de defensa, marca un punto de inflexión en el expediente. En su presentación, el tesorero insistió en su inocencia frente a todos los cargos imputados y solicitó formalmente ser sobreseído. Además, requirió la realización de una pericia contable para esclarecer el estado de las cuentas de la institución. Según trascendió, el dirigente sostuvo que no existe delito alguno, argumentando que el Gobierno suspendió la ejecución de la deuda y que la acusación surge de una interpretación errónea de los vencimientos, la cual calificó como una "persecución legal desmedida". Testigos presentes en la sala señalaron que el dirigente se mostró sereno, incluso esbozando sonrisas sarcásticas durante la lectura del acta.

El conflicto jurídico y el rol de ARCA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), organismo que impulsa la querella, sostiene una postura diametralmente opuesta al acusar a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin haber depositado los montos en el plazo legal de 30 días corridos posteriores a su vencimiento. Los períodos investigados por el organismo abarcan desde marzo de 2024 hasta septiembre de 2025 e incluyen retenciones en concepto de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones a la seguridad social. En cuanto a las cifras, la denuncia original señalaba un total de $7.593.903.512,23 en obligaciones no depositadas, pero tras una ampliación de la denuncia, el monto total bajo investigación asciende a $11.759.643.331,62, lo que implica una suma superior a los $19.300 millones. ARCA enfatiza que estos recursos no pertenecen a la AFA, sino que son caudales públicos que deben ser ingresados de forma inmediata. Para la fiscalía y los querellantes, la AFA tenía plena capacidad de pago, respaldada por informes del Banco Credicoop que constataron acreditaciones, así como la constitución de plazos fijos en pesos y dólares, lo que demostraría que la institución contaba con la capacidad fáctica para cumplir con sus deberes fiscales sin omitir los depósitos requeridos.

La defensa y la controversia política

Por su parte, Gregorio Dalbón, abogado de Toviggino, ratificó la estrategia defensiva al asegurar que la causa "carece de tipicidad" y que la AFA no cometió delito alguno, al estar integrada en un plan de pagos. Dalbón arremetió contra el magistrado a cargo al calificarlo como un juez con poca autoridad moral, denunciado por dádivas y que, según su visión, armó esta causa para procesar a todos los indagados. Asimismo, el letrado vinculó el avance del expediente con una supuesta intención política del Poder Ejecutivo nacional, afirmando que el Gobierno pretende quedarse con la gestión de la entidad bajo el argumento de que la AFA no será de la SIDE ni de asesores presidenciales, sino que seguirá perteneciendo a los clubes. Mientras la defensa espera que la Cámara ponga la situación en su lugar y archive la causa por considerarla atípica, el juez Diego Amarante ha mantenido su postura firme, rechazando los pedidos de nulidad presentados por ambas defensas. La agenda judicial continuará este jueves, día en el que se espera la presencia presencial de Claudio "Chiqui" Tapia en tribunales para completar la ronda de indagatorias, en un clima institucional que permanece expectante ante las repercusiones de un enfrentamiento que trasciende el ámbito contable para situarse, nuevamente, en el eje del debate político nacional.