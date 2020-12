Inés Blas aclaró que no cambiará su postura sobre el aborto: Voy a votar de manera negativa"

En la recta final del debate sobre el aborto, la senadora nacional Inés Blas dejó en claro que no cambiará su postura sobre el proyecto oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). “Es un tema que trasversal que tiene que ver con íntimas convicciones”, afirmó durante una entrevista a Radio Valle Viejo, y advirtió que del análisis de la iniciativa oficial "surgen dudas y cuestiones".

Blas consideró que el proyecto que se debatirá el 29 de diciembre en el Senado "no difiere demasiado al que analizamos en 2018", y agregó: "Mantengo mis conceptos ante un proyecto que es de similares características”.

“En lo personal sigo convencida que el aborto no es la solución. En el país contamos con herramientas valiosas que si se las aplica, y si la iglesia no se opone a la ESI, con todo eso, seguramente vamos a evitar un embarazo no deseado. Voy a votar de manera negativa", sentenció.