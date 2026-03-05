Infraestructura estratégica: Catamarca y MARA sellan un plan vial para el oeste provincial

Un acuerdo clave para el desarrollo regional

El Gobierno de Catamarca y la empresa MARA han formalizado un acuerdo marco de cooperación destinado a transformar la infraestructura vial en los departamentos de Andalgalá, Belén y Santa María. Esta alianza estratégica, proyectada para el bienio 2026-2027, busca materializar una demanda histórica planteada tanto por los gobiernos municipales como por los propios vecinos del oeste catamarqueño, quienes finalmente verán concretadas obras esenciales para la circulación y el ordenamiento urbano de sus regiones.

Detalles técnicos y ejecución de las obras

El compromiso financiero y operativo se ha articulado de manera colaborativa para garantizar la eficiencia de los proyectos. La empresa MARA destinará $5.000 millones exclusivamente a la provisión de materiales necesarios para la construcción de vías de circunvalación en los tres departamentos mencionados. Por su parte, el gobierno provincial asumirá la responsabilidad técnica y operativa de la ejecución de los trabajos. El esquema de implementación prevé la firma de convenios específicos para cada una de las obras, instrumentos donde se establecerán tanto las características técnicas y el alcance de las tareas como las condiciones precisas para la provisión de materiales. Asimismo, el acuerdo establece el compromiso de fomentar el desarrollo local mediante la participación activa de mano de obra de la zona y la integración de proveedores regionales en la cadena de ejecución.

El respaldo institucional y la visión de Glencore

La rúbrica del documento se celebró en la Casa de Catamarca en Buenos Aires, contando con la presencia de figuras clave del ámbito político y empresarial: el gobernador Raúl Jalil, el country manager de Glencore Argentina, Juan Donicelli, y el gerente de Relaciones Institucionales de MARA, Pablo Lilljedahl. Durante el encuentro, Juan Donicelli subrayó el enfoque estratégico detrás de esta inversión, destacando que esta iniciativa forma parte de las acciones que Glencore desarrolla con las comunidades del área de influencia de sus proyectos mineros en el país, acompañando obras que fortalecen la infraestructura y el crecimiento sostenido de cada localidad. Este esfuerzo conjunto es, en última instancia, el resultado de un diálogo continuo entre la empresa y las autoridades catamarqueñas, consolidando un compromiso compartido con el desarrollo sostenible, la generación de empleo y el fortalecimiento de la economía local.