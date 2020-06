Inicia la nueva etapa de distanciamiento social

Con el 85% del país sin circulación comunitaria del coronavirus, el presidente Alberto Fernández anunció, el jueves pasado, que esas provincias y regiones ingresarán en la etapa de distanciamiento social a diferencia de la CABA, el Conurbano bonaerense, el Gran Chaco, Gran Córdoba, Trelew y algunas ciudades de Río Negro, zonas afectadas por el crecimiento de contagios.

Catamarca, una de las dos provincias que no registró ningún caso positivo de Covid-19, está incluída entre las jurisdicciones que ingresarán en la fase 5 de la cuarentena denominada de Distanciamiento Social Obligatorio. Esto permitirá la apertura de más actividades con sus respectivos protocolos sanitarios.

Si bien desde el Comité Operativo de Emergencia (COE) no se anunció la reapertura de nuevas actividades en la provincia, se espera que durante esta semana, se anuncien medidas en ese sentido. Por lo pronto, está previsto que hoy, los alumnos que egresan de las escuelas con período especial, regresen a las aulas para poder hacer el cierre del ciclo lectivo.

Uno de los sectores que esperan que se avance con nuevas habilitaciones es el de los moteles, que ya presentaron un protocolo y reclamaron al COE que se les permita trabajar. En este sentido, los dueños y encargados de estos comercios se mostraron confiados en que, posiblemente, hoy tengan novedades favorables.

El Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio implica que las personas pueden circular, trabajar y realizar sus actividades siempre y cuando guarden dos metros de distancia con otra persona y todas las actividades que reabren deben reorganizarse para garantizar esta norma.

También, es obligatorio el uso del tapabocas, respetar la higiene de manos y respiratoria y en lugares cerrados no se puede superar la ocupación del 50 % de la capacidad del lugar y se debe respetar la ventilación de ambientes y desinfección de superficies.