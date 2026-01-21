Investigación judicial sobre la AFA: un exhorto a Londres pone bajo la lupa contratos millonarios

El juez federal Luis Armella envió un exhorto judicial a Inglaterra para determinar si los contratos firmados por la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) con empresas que administraban sus fondos en el exterior se encuentran bajo la regulación correspondiente.

En concreto, el magistrado solicitó a la Corte de Londres que informe si los acuerdos suscriptos entre la AFA y las firmas TourProdEnter y Odeoma se ajustan a la legalidad vigente. Ambas compañías tuvieron a su cargo la administración de fondos millonarios de la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia.

Según consta en la investigación, TourProdEnter —empresa vinculada al empresario Javier Faroni— administró unos 260 millones de dólares de la AFA en el exterior. La Justicia sospecha que, a través de ese esquema, se habrían desviado al menos 42 millones de dólares hacia un entramado de compañías presuntamente falsas. La firma fue inscripta en la ciudad de Miami.

Las maniobras bajo análisis se habrían canalizado mediante contratos de explotación de derechos de la Selección Argentina con empresas radicadas en distintos países. Dichos acuerdos fueron firmados por la conducción de la AFA, con Tapia al frente y la participación de su tesorero y principal colaborador, Pablo Toviggino.

De acuerdo con el expediente, la empresa de Faroni habría recibido premios millonarios tanto de la FIFA como de la Conmebol correspondientes a la AFA. Además, se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales generados por la entidad en el exterior durante los últimos cuatro años.

A ese esquema se suma el cobro del 10% sobre todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de "logística" incluidas en los contratos que TourProdEnter intervino desde 2021. Se trata de gastos operativos contemplados en convenios comerciales firmados por la AFA desde su sede de la calle Viamonte.

La investigación también detectó que esta empresa fue la que abonó el alquiler de un yate de lujo utilizado por Tapia en el Principado de Mónaco en agosto de 2024. El dato surge de comprobantes bancarios que registran una transferencia realizada el 22 de julio de ese año desde una cuenta de TourProdEnter en el Bank of America hacia la firma West Nautical Limited, por un total de 142.893 dólares.

La fecha, el destinatario del pago y el modelo del barco coinciden con el yate en el que se vio al presidente de la AFA durante ese mes, en una imagen que se viralizó en redes sociales tras los Juegos Olímpicos de París.

Hace dos semanas, la AFA difundió un extenso comunicado titulado "La única verdad es la realidad", en el que respondió a las filtraciones y cuestionamientos vinculados al pago de comisiones a la empresa de Faroni. Allí, la entidad defendió el cobro del 30% por los contratos obtenidos fuera del país y sostuvo que, desde 2017, la actual conducción revirtió acuerdos históricamente desfavorables.

No obstante, la documentación ahora incorporada a la causa vuelve a poner el foco en el destino concreto de esos recursos y abre un interrogante central para los investigadores: si el alquiler del yate fue abonado con fondos pertenecientes a la AFA o si se pagó con el porcentaje que retenía TourProdEnter en concepto de comisión, un mecanismo que podría configurar una posible coima.

Bajo esta hipótesis, la AFA habría otorgado contratos a la empresa de Faroni a cambio de dádivas, como viajes en yates y aviones privados. El avance de la investigación genera expectativa en todo el país, incluido el fútbol del interior y provincias como Catamarca, que siguen de cerca el impacto institucional de la causa.