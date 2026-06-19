Investigan si Adorni hizo más compras para su casa del country y analizan más chats

La investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó nuevas medidas y líneas de análisis destinadas a determinar el origen y destino de distintas adquisiciones vinculadas a su vivienda ubicada en el country Indio Cuá Golf Club. En este marco, la Justicia puso especial atención sobre una serie de conversaciones mantenidas entre el contratista Matías Tabar y Gisela Kocsis, secretaria del funcionario, con el objetivo de establecer si existieron compras adicionales destinadas al equipamiento del inmueble.

La nueva etapa de la pesquisa surge a partir de información incorporada al expediente, donde se detectó que Kocsis enviaba fotografías de distintos productos al contratista. Según consta en la investigación, los intercambios incluían referencias a artículos vinculados con el amoblamiento y equipamiento de una vivienda, lo que motivó nuevas medidas de prueba impulsadas por la fiscalía.

La causa ya analizaba una operación realizada en junio de 2025 en Rosen The Store, donde se efectuó una compra por $8.183.303,25. La documentación incorporada al expediente indica que la factura fue emitida a nombre de Kocsis y que la operación habría sido abonada en efectivo.

La compra que encendió las alarmas

El punto de partida de esta línea investigativa fue la adquisición detectada en Rosen The Store, una operación que actualmente se encuentra bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita. De acuerdo con la información reunida hasta el momento, la compra incluyó:

Tres colchones.

Almohadas.

Un edredón o cubrecamas.

Juegos de sábanas.

El valor total de la operación fue de aproximadamente $8.183.000. A partir de este hallazgo, el fiscal solicitó información detallada para reconstruir las circunstancias de la compra. Entre los aspectos requeridos figuran:

El medio de pago utilizado.

La identidad de la persona que abonó la operación.

El domicilio de entrega de los productos.

La documentación respaldatoria correspondiente.

El objetivo es determinar quién fue el destinatario final de los bienes adquiridos.

Los chats entre la secretaria y el contratista

La fiscalía también puso el foco en una serie de conversaciones mantenidas entre Matías Tabar y Gisela Kocsis. Según la información incorporada al expediente, la secretaria del jefe de Gabinete enviaba fotografías de distintos artículos vinculados al equipamiento de una vivienda.

La investigación busca establecer si, además de la compra ya identificada, existieron otras adquisiciones destinadas al inmueble ubicado en Indio Cuá.

En ese contexto, la Justicia avanzará con la citación de Kocsis en calidad de testigo y con el peritaje del teléfono celular de Tabar, medidas consideradas relevantes para profundizar la reconstrucción de los hechos.

El crecimiento patrimonial injustificado

Las nuevas diligencias se incorporan a una investigación más amplia relacionada con un presunto crecimiento patrimonial injustificado de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.

En una resolución de cinco páginas, el fiscal Gerardo Pollicita ordenó una serie de requerimientos orientados a profundizar distintas líneas de análisis patrimonial. Entre las medidas dispuestas figura un pedido de información vinculado a eventuales relaciones laborales de Adorni y Angeletti con la Fundación Iberoamericana de Estudios Superiores durante el período comprendido entre 2017 y 2023.

La documentación solicitada incluye:

Designaciones.

Funciones desempeñadas.

Remuneraciones percibidas.

Eventuales declaraciones juradas patrimoniales.

La intención es incorporar elementos que permitan evaluar la evolución patrimonial de los involucrados.

El análisis sobre el entorno familiar

Otra de las medidas impulsadas por la fiscalía apunta a obtener información relacionada con una causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, y a otra persona.

Para ello se requirió una certificación amplia de ese expediente con el propósito de acceder a datos sobre:

Los hechos investigados.

Las personas involucradas.

Eventuales referencias a bienes familiares.

Dinero en efectivo.

Aspectos relacionados con la sucesión de Jorge Adorni, padre del jefe de Gabinete.

La fiscalía busca determinar si alguno de esos elementos podría tener relación con la investigación actualmente en curso.

El seguimiento de las obras en Indio Cuá

Una parte central de la investigación está orientada a reconstruir los gastos vinculados con el lote 380 del barrio privado Indio Cuá Golf Club.

Para avanzar en esa tarea, el fiscal solicitó información sobre ingresos y egresos de proveedores, contratistas, transportistas y empresas de entrega que hayan trabajado o suministrado materiales entre noviembre de 2024 y agosto de 2025. La medida busca obtener precisiones sobre: