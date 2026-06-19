La Secretaría de Transporte ratificó que las personas con discapacidad seguirán viajando sin abonar el pasaje

La Secretaría de Transporte de la Nación ratificó que las personas con discapacidad seguirán viajando sin abonar el pasaje en los servicios de transporte público, manteniendo un derecho que continuará vigente mediante la presentación física del Certificado Único de Discapacidad (CUD), siempre que dicho documento se encuentre en plena vigencia.

La confirmación fue realizada a través de un comunicado oficial difundido por el organismo que conduce Mariano Plencovich, en el que se aclaró que no existe ninguna modificación respecto del acceso al beneficio ya reconocido para este sector de la población.

De esta manera, las personas con discapacidad podrán continuar acreditando su condición mediante la exhibición del Certificado Único de Discapacidad al momento de utilizar los servicios de transporte alcanzados por la normativa vigente, sin necesidad de realizar trámites adicionales para conservar el derecho a viajar sin costo.

Una nueva alternativa mediante la tarjeta SUBE

Junto con la ratificación del sistema actualmente vigente, la Secretaría de Transporte anunció la incorporación de una nueva modalidad de acceso al beneficio.

A partir del viernes 19 de junio, los usuarios podrán asociar de manera optativa su Certificado Único de Discapacidad a una tarjeta SUBE previamente registrada. Esta alternativa permitirá que el beneficio se encuentre acreditado directamente en el sistema utilizado para colectivos y trenes en todo el territorio nacional.

Desde el organismo remarcaron que se trata de una herramienta adicional destinada a ampliar las opciones disponibles para los beneficiarios y no de un mecanismo que sustituya la utilización del certificado físico.

La implementación de esta modalidad busca incorporar una nueva vía de acreditación del beneficio, manteniendo intactas las condiciones ya existentes para quienes prefieran continuar utilizando exclusivamente el Certificado Único de Discapacidad.

Obligación para las empresas de transporte

La comunicación oficial también estableció que todas las empresas de transporte deberán aceptar cualquiera de las dos modalidades de acreditación previstas. En consecuencia, los prestadores de servicios estarán obligados a reconocer:

El Certificado Único de Discapacidad presentado en formato físico.

La acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada al CUD.

La Secretaría de Transporte precisó que ambas alternativas poseen validez para acceder al beneficio y que ninguna empresa podrá desconocer alguna de ellas.

La medida busca garantizar que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho sin obstáculos, independientemente del mecanismo elegido para acreditar su condición.

Qué hacer ante una negativa o incumplimiento

El organismo nacional también informó cuáles serán los procedimientos disponibles para denunciar situaciones en las que el beneficio sea rechazado o condicionado de manera indebida. Según detalló la Secretaría de Transporte, podrán realizarse reclamos cuando se produzcan situaciones tales como:

Negación del beneficio de gratuidad.

Impedimento para realizar el viaje.

Exigencia de requisitos no previstos en la normativa vigente.

Ante cualquiera de estos escenarios, los usuarios tendrán la posibilidad de efectuar denuncias a través de los canales oficiales habilitados por las autoridades.

Los mecanismos de atención disponibles incluyen:

La línea telefónica gratuita 0800-333-0300 .

. La página web de Transporte.

La atención presencial en la sede central ubicada en Maipú 88 , en la Ciudad de Buenos Aires.

, en la Ciudad de Buenos Aires. Las delegaciones regionales de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) distribuidas en todo el país.

El objetivo de la incorporación de la SUBE

En el comunicado oficial, la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía explicó que la incorporación de la tarjeta SUBE asociada al Certificado Único de Discapacidad tiene como finalidad ampliar las alternativas disponibles para acceder al beneficio.

El organismo sostuvo que esta nueva herramienta no implica modificaciones sobre los derechos previamente reconocidos ni introduce restricciones para quienes utilizan actualmente el certificado físico.

Según se indicó oficialmente, el objetivo es ofrecer una opción adicional que facilite el acceso al descuento total del pasaje en colectivos y trenes, preservando al mismo tiempo los mecanismos ya existentes.

Garantía de derechos y posibles sanciones

La Secretaría de Transporte también advirtió que cualquier conducta que implique desconocer el beneficio podrá derivar en la aplicación de sanciones.

En ese sentido, el organismo enfatizó que el derecho al descuento del 100% debe ser reconocido tanto a quienes acrediten su condición mediante el Certificado Único de Discapacidad físico como a quienes lo hagan mediante una tarjeta SUBE asociada al beneficio.

La cartera nacional sostuvo que cualquier acción destinada a negar el acceso al viaje gratuito a una persona con discapacidad que cumpla con los requisitos establecidos podrá dar lugar a las sanciones correspondientes.