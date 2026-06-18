Buscan eliminar gradualmente el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en Catamarca

El bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de Catamarca presentó un proyecto de ley que propone la eliminación progresiva del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, uno de los tributos más relevantes del sistema fiscal provincial.

La iniciativa plantea un esquema de transición gradual y definido como fiscalmente responsable, orientado a reducir y eventualmente derogar este impuesto considerado por sus impulsores como uno de los más distorsivos del esquema tributario vigente. El objetivo central del proyecto es avanzar hacia una reconfiguración del sistema impositivo provincial que impacte directamente en la dinámica económica local.

Según se desprende de la presentación legislativa, la propuesta no se plantea como una eliminación inmediata, sino como un proceso escalonado que permita adaptar las cuentas públicas sin generar desequilibrios abruptos, manteniendo la sostenibilidad del esquema fiscal provincial.

Ingresos Brutos: un impuesto bajo cuestionamiento estructural

Uno de los ejes centrales del planteo de La Libertad Avanza en Catamarca se basa en la naturaleza del tributo. Desde el bloque se remarcó que: "Ingresos Brutos grava la facturación de las actividades económicas y se acumula en cada etapa de producción y comercialización. Como consecuencia, termina incorporándose al precio de bienes y servicios, afectando a consumidores, comerciantes, emprendedores, profesionales y empresas. En lugar de incentivar la producción y la inversión, encarece la actividad económica y reduce la competitividad".

Esta definición sitúa al impuesto en el centro de un debate estructural sobre su impacto en la cadena productiva. La iniciativa sostiene que su funcionamiento genera un efecto acumulativo que se traslada al precio final, con consecuencias directas sobre distintos actores económicos.

En este marco, el proyecto legislativo no solo apunta a su reducción, sino a su eliminación progresiva como parte de una estrategia de reforma más amplia del sistema tributario provincial.

Capacidad fiscal y margen de maniobra en Catamarca

El fundamento económico del proyecto se apoya también en la situación relativa de la provincia dentro del esquema de coparticipación y recursos nacionales. Desde el bloque legislativo se afirmó que: "La propuesta parte de una realidad objetiva: Catamarca se encuentra entre las provincias que más recursos reciben por habitante de toda la Argentina. Además, la recaudación de Ingresos Brutos representa una porción relativamente reducida de los recursos totales de la provincia, cercana al 15%. Esto significa que es posible discutir una reducción gradual del impuesto sin comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas".

Este punto introduce una dimensión clave del debate: la relación entre la estructura de ingresos provinciales y el peso específico del tributo dentro del total de recursos. El dato del 15% de participación de Ingresos Brutos en los recursos totales es presentado como un elemento que habilitaría una discusión sobre su reducción sin afectar el equilibrio fiscal.

Asimismo, la referencia a Catamarca como una de las jurisdicciones con mayor recepción de recursos por habitante en el país funciona como contexto central del planteo legislativo, que busca justificar la viabilidad de una reforma gradual.

Debate fiscal y orientación del modelo económico provincial

El proyecto también se inscribe en una discusión más amplia sobre el rol de los impuestos provinciales en la actividad económica. Desde La Libertad Avanza se sostuvo que: "la discusión ya no pasa por determinar si Ingresos Brutos es un impuesto perjudicial para la actividad económica, algo que ha sido reconocido durante años por especialistas e incluso por distintos acuerdos fiscales suscriptos entre la Nación y las provincias. La verdadera discusión es si Catamarca está en condiciones de liderar un proceso de transformación tributaria que favorezca la inversión, el empleo privado y el desarrollo productivo".

En este pasaje, el planteo trasciende el análisis técnico del tributo para situarse en el plano de las decisiones estratégicas de política económica. La iniciativa propone reposicionar el debate hacia la capacidad de la provincia de encabezar una transformación estructural del sistema impositivo.

El énfasis está puesto en la relación entre política fiscal, inversión y generación de empleo, articulando la reforma tributaria con objetivos de desarrollo productivo.

Un cambio de enfoque: de la recaudación al desarrollo

Finalmente, el proyecto sintetiza su visión en una redefinición del uso de los recursos públicos y del rol del Estado provincial. Desde el bloque se señaló: "El desafío es transformar una ventaja fiscal en una ventaja competitiva. Catamarca no puede conformarse con administrar recursos; debe utilizarlos para generar crecimiento, atraer inversiones y crear oportunidades para quienes producen y trabajan. Ese es el espíritu de este proyecto".

Esta definición plantea un cambio de paradigma en la concepción del sistema fiscal, orientándolo hacia una lógica de competitividad económica. La propuesta no se limita a la eliminación de un impuesto, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de desarrollo basada en la atracción de inversiones, el fortalecimiento del empleo privado y la generación de oportunidades productivas.

En conjunto, la iniciativa de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de Catamarca abre un nuevo capítulo en el debate tributario provincial, al proponer una transición gradual hacia la eliminación de Ingresos Brutos como herramienta central de reforma económica.