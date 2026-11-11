Irán declaró organizaciones terroristas a la Armada y la Fuerza Aérea argentinas

Irán declaró este miércoles como organizaciones terroristas a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas, en una decisión que profundiza las tensiones diplomáticas entre la República Islámica y el gobierno de Javier Milei. La determinación fue anunciada por el Ministerio de Exteriores iraní y constituye una respuesta directa a la decisión de la administración argentina de incorporar a la Guardia Revolucionaria de Irán al listado de entidades terroristas.

En su pronunciamiento, la Cancillería de Teherán calificó la decisión adoptada por la Argentina como un "acto hostil" y advirtió sobre las consecuencias que podría tener. El organismo sostuvo que la administración de Javier Milei deberá asumir la responsabilidad por los efectos derivados de esa determinación, aunque no precisó cuáles serían las eventuales medidas adicionales que podría adoptar el régimen iraní.

"Obviamente, el gobierno argentino será responsable de todas las consecuencias de esto", expresó el Ministerio de Exteriores de la República Islámica, en una advertencia que acompañó el anuncio de la designación.

La medida tiene un alcance específico dentro de las Fuerzas Armadas argentinas: incluye a la Armada y a la Fuerza Aérea, pero no al Ejército. De esta manera, la respuesta iraní apunta contra dos de las tres fuerzas militares del país y se inscribe en una escalada de declaraciones y decisiones oficiales entre ambos gobiernos.

El episodio se produce en un contexto de relaciones diplomáticas atravesadas por las acusaciones contra el régimen iraní por su presunta responsabilidad en los atentados terroristas contra la Embajada de Israel, perpetrado en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994.

La decisión argentina contra la Guardia Revolucionaria

El antecedente inmediato de la determinación iraní fue la decisión del Gobierno argentino de declarar a la Guardia Revolucionaria de Irán como organización terrorista, una medida que había sido anunciada a fines de marzo de 2026.

En aquel momento, la administración de Javier Milei explicó que la resolución se apoyaba en la existencia de "informes oficiales que acreditan actividades ilícitas de carácter transnacional, incluyendo actos de terrorismo en suelo argentino".

El Gobierno vinculó a la organización militar iraní con los dos atentados que marcaron la historia reciente del país: el ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, ocurrido en marzo de 1992, y el atentado contra la AMIA, perpetrado en julio de 1994.

Ambos episodios permanecen impunes y fueron atribuidos a Irán y al grupo chií libanés Hezbollah. La referencia a esos ataques constituyó uno de los fundamentos centrales expuestos por la administración argentina para justificar la inclusión de la Guardia Revolucionaria en el listado de organizaciones terroristas.

La decisión de marzo representó, además, una definición dentro de la política internacional del Gobierno, que se inscribió en un mayor alineamiento con Estados Unidos e Israel. Los dos países mantienen un enfrentamiento con el régimen iraní, circunstancia que también forma parte del escenario internacional en el que se produjo el cruce diplomático entre Buenos Aires y Teherán.

La respuesta de Irán llegó ahora mediante una declaración que alcanza a la Armada y a la Fuerza Aérea argentinas. Así, la decisión adoptada por el Gobierno de Milei contra la Guardia Revolucionaria tuvo como contrapartida una medida de la República Islámica dirigida contra dos instituciones militares nacionales.

La reciprocidad como fundamento legal de la medida iraní

En el comunicado difundido para explicar la decisión, la Cancillería iraní señaló que la declaración se fundamenta en una ley nacional que establece medidas de reciprocidad contra aquellos países que respalden la decisión de Estados Unidos de considerar terrorista a la Guardia Revolucionaria.

Ese argumento constituye la justificación formal presentada por Teherán para incluir a las fuerzas militares argentinas en su propia clasificación. Según lo expresado por el Ministerio de Exteriores, la medida responde al respaldo de la Argentina a una decisión adoptada previamente por Estados Unidos.

La advertencia dirigida al Gobierno argentino fue uno de los puntos centrales del pronunciamiento. Sin embargo, las autoridades iraníes no detallaron qué otras consecuencias podrían derivarse de la declaración ni anticiparon nuevas acciones diplomáticas o de otra naturaleza.

La designación, por lo tanto, quedó expresamente delimitada a dos fuerzas: la Armada y la Fuerza Aérea. El Ejército no fue incluido en la resolución anunciada este miércoles.

El intercambio de decisiones muestra cómo la clasificación de organizaciones como terroristas se convirtió en el eje inmediato de un nuevo enfrentamiento entre ambos países. Mientras Buenos Aires fundamentó su determinación en informes oficiales y en los antecedentes de los atentados de 1992 y 1994, Teherán presentó su respuesta como una aplicación de la reciprocidad frente a las decisiones adoptadas por Estados Unidos y respaldadas por la Argentina.

El antecedente británico

La decisión contra la Argentina no constituye un hecho aislado dentro de las respuestas adoptadas recientemente por Irán. A comienzos de noviembre, la República Islámica había declarado también como organizaciones terroristas a la Marina Real y a la Real Fuerza Aérea británicas.

En esa misma oportunidad, Teherán clasificó al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido, conocido como MI6, como un "grupo hostil".

El Ministerio de Exteriores iraní justificó aquella determinación al señalar que se trataba de una "respuesta a las acciones hostiles del gobierno británico contra la República Islámica de Irán durante el último año, incluida la participación en la guerra impuesta por Estados Unidos y el sionismo contra Irán".

De esta manera, la declaración contra las fuerzas militares argentinas se suma a un antecedente reciente en el que el Gobierno iraní también había dirigido una medida de este tipo contra instituciones militares británicas y había incluido al servicio de inteligencia exterior del Reino Unido dentro de otra categoría de carácter hostil.

La referencia al caso británico permite identificar la existencia de una respuesta similar de Teherán frente a decisiones y acciones que considera contrarias a sus intereses. En ambos episodios, el Ministerio de Exteriores iraní presentó sus determinaciones como reacciones frente a lo que calificó como conductas hostiles de otros gobiernos.

Estados Unidos y la Unión Europea, antecedentes de la clasificación

La controversia también se relaciona con las decisiones adoptadas por otras potencias respecto de la Guardia Revolucionaria iraní. Estados Unidos incorporó a esa organización a su listado de entidades terroristas en 2019, durante el primer mandato presidencial de Donald Trump.

Años después, la Unión Europea avanzó en una decisión similar. En enero de 2026, el bloque europeo adoptó una medida equivalente, después de la represión de las protestas antigubernamentales registradas en territorio iraní.

Esos antecedentes forman parte del escenario en el que se produjo la decisión argentina de fines de marzo de 2026 y la posterior respuesta de Teherán contra dos fuerzas militares nacionales.

La secuencia de medidas muestra que la Guardia Revolucionaria quedó en el centro de decisiones adoptadas por Estados Unidos, la Unión Europea y la Argentina, con respuestas del Gobierno iraní dirigidas, en este último caso, contra instituciones militares de países que respaldaron o adoptaron posiciones similares.