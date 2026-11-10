Reclaman al Papa que expulse del estado clerical a Christian von Wernich

Organismos de Derechos Humanos solicitaron formalmente al papa León XIV que disponga la expulsión del estado clerical de Christian Federico von Wernich, el sacerdote que fue capellán de la Policía Bonaerense y recibió una condena a prisión perpetua por su responsabilidad en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar argentina.

Entre las entidades firmantes se encuentran Abuelas de Plaza de Mayo y Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, que junto con otras organizaciones dirigieron una carta al Pontífice para reclamar que se inicien las actuaciones canónicas correspondientes y se resuelva la dimisión del religioso del estado clerical.

El planteo se fundamenta en la gravedad de los delitos por los que Von Wernich fue condenado y en el hecho de que, pese a contar con una sentencia firme de la Justicia argentina, continúa conservando su condición sacerdotal. Los organismos también señalaron que durante su detención celebró misa y administró la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad.

En el documento, las organizaciones expresaron su cuestionamiento por la continuidad de esas atribuciones religiosas y consideraron incompatible que una persona condenada por delitos de semejante gravedad mantenga las facultades propias del ministerio sacerdotal.

"A pesar de la sentencia firme dictada por la justicia argentina, Christian Federico von Wernich continúa conservando el estado clerical. Durante su detención ha celebrado misa y administrado la comunión a otros condenados por crímenes de lesa humanidad", denunciaron los firmantes.

En otro tramo de la presentación, manifestaron: "Resulta inadmisible que una persona condenada mediante sentencia firme por crímenes de esta gravedad continúe investida del estado clerical y de las potestades propias del ministerio sacerdotal. La Iglesia Católica no puede ser un refugio para genocidas".

La condena por los crímenes del Circuito Camps

Von Wernich fue condenado a prisión perpetua por delitos de privación ilegal de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios cometidos contra numerosas víctimas del denominado Circuito Camps, integrado por centros clandestinos de detención, tortura y exterminio que funcionaron bajo la órbita de la Policía Bonaerense.

La sentencia, que quedó firme tras la intervención de la Corte Suprema, estableció su responsabilidad penal en distintos hechos de extrema gravedad. Entre ellos se acreditaron siete homicidios agravados, además de decenas de privaciones ilegales de la libertad y casos de tormentos.

Los organismos destacaron que la condena judicial no representa únicamente una sanción por hechos individuales, sino que también da cuenta de la participación del sacerdote en prácticas represivas desarrolladas durante el terrorismo de Estado. En ese marco, la carta dirigida a León XIV recupera elementos de los hechos acreditados durante el juicio y cuestiona el aprovechamiento de la condición religiosa de Von Wernich para acercarse a las personas detenidas y obtener información en beneficio del aparato represivo.

Según los organismos, el ex capellán utilizó la autoridad y la confianza que le otorgaba su condición sacerdotal para presentarse ante las víctimas bajo una apariencia de asistencia espiritual. Sin embargo, esa cercanía habría sido empleada para conseguir información y ejercer presión psicológica sobre quienes permanecían secuestrados.

"Amparándose en la confianza y autoridad derivadas de su condición clerical, se presentaba ante las víctimas con la apariencia de brindar asistencia y consuelo espiritual, mientras obtenía información que era utilizada por el aparato represivo y ejercía presión psicológica sobre las personas secuestradas", señalaron en la misiva.

La utilización de su condición sacerdotal ante las víctimas y sus familiares

Otro de los aspectos centrales del reclamo está relacionado con el conocimiento que, según las organizaciones, Von Wernich tenía sobre las condiciones de vida de las personas alojadas en los centros clandestinos de detención y tortura.

Los firmantes indicaron que el sacerdote conocía perfectamente las situaciones que atravesaban las víctimas y mencionaron, entre los hechos señalados, que bautizó a una niña nacida durante el cautiverio de su madre en la Brigada de Investigaciones de La Plata.

La carta también incorpora testimonios de familiares de personas detenidas-desaparecidas que, durante el proceso judicial, declararon que Von Wernich utilizó su posición como sacerdote y capellán para intervenir en sus reclamos. De acuerdo con lo expuesto por los organismos, el religioso habría manipulado a familiares, contenido o desalentado sus denuncias y ocultado información relacionada con el destino de sus seres queridos.

Además, señalaron que se acreditaron maniobras vinculadas con pedidos de dinero a familiares bajo la supuesta promesa de que un grupo de personas secuestradas viajaría al exterior. Según la presentación, esas personas continúan desaparecidas.

Los organismos incorporaron estos hechos como parte de una conducta que, sostienen, excedió la participación en los delitos cometidos contra las víctimas dentro de los centros clandestinos. También remarcaron que la utilización de su investidura religiosa habría contribuido a sostener mecanismos de ocultamiento y a garantizar la impunidad de quienes intervinieron en los crímenes del terrorismo de Estado.

En ese sentido, afirmaron que Von Wernich aprovechó su posición dentro de la Iglesia Católica y la confianza que generaba su ministerio para vulnerar derechos fundamentales de personas que se encontraban en una situación de absoluta indefensión.

El reclamo por el silencio sobre las personas desaparecidas

La permanencia de Von Wernich en el estado clerical no fue el único punto cuestionado en la carta. Las organizaciones también hicieron referencia a la falta de información que, según denunciaron, el sacerdote mantiene respecto de sus víctimas y del destino de las personas desaparecidas que todavía son buscadas por sus familiares.

En el documento señalaron que, lejos de aportar datos que permitan esclarecer lo sucedido, continúa guardando silencio sobre esos hechos.

"Lejos de aportar información que permita conocer el destino de las personas desaparecidas, continúa manteniendo silencio respecto de sus víctimas y de las personas que aún hoy son buscadas por sus familiares", expresaron. La observación vincula el pedido de expulsión del estado clerical con una demanda que permanece abierta para los familiares de las víctimas: conocer el destino de quienes fueron secuestrados y desaparecidos durante la última dictadura.

Para los organismos, la gravedad de los crímenes acreditados judicialmente, la utilización de la condición sacerdotal durante el accionar represivo y el silencio sobre las personas desaparecidas constituyen elementos que justifican la intervención de las autoridades eclesiásticas.

Por ese motivo, sostuvieron que la Iglesia Católica no debería mantener dentro de su estructura clerical a una persona condenada por hechos de esa naturaleza.

La solicitud de dimisión del estado clerical

En el tramo final de la carta, las organizaciones formalizaron el pedido dirigido al papa León XIV para que se dispongan las actuaciones correspondientes dentro del ámbito eclesiástico.

"Por la extrema gravedad de esos hechos, solicitamos que disponga las actuaciones canónicas necesarias para resolver su dimisión del estado clerical, conforme a las normas aplicables", expresaron. El reclamo apunta, concretamente, a que Von Wernich deje de pertenecer al estado clerical y pierda las potestades vinculadas al ejercicio del ministerio sacerdotal que, según denunciaron los firmantes, todavía conserva durante el cumplimiento de su condena.

La presentación reúne argumentos vinculados con la sentencia firme de la Justicia argentina, los delitos acreditados durante el juicio, la actuación del sacerdote en los centros clandestinos, su relación con las víctimas y sus familiares, y la falta de información sobre el destino de las personas desaparecidas.

Las organizaciones que firmaron la carta

El documento dirigido al Sumo Pontífice cuenta con la adhesión de distintas entidades de Derechos Humanos que acompañaron el pedido de expulsión del estado clerical.

La carta fue firmada por:

Abuelas de Plaza de Mayo.

Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas.

H.I.J.O.S. Capital.

Asociación Buena Memoria.

Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos (CADH).

Fundación Memoria Histórica y Social Argentina.

Hijas e Hijos del Exilio.

Liberpueblo.

NIETES CABA-GBA.

Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Red Federal de DDHH.

SERPAJ.

Con esta presentación, los organismos solicitaron la intervención de León XIV para que se inicie el procedimiento canónico que permita resolver la dimisión de Christian Federico von Wernich del estado clerical. El planteo se apoya en la condena firme a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad y en las denuncias sobre la continuidad de sus actividades religiosas durante la detención, mientras las organizaciones mantienen el reclamo por el esclarecimiento del destino de las personas desaparecidas.