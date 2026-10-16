Jalil avanzó en Australia en la cooperación para la capacitación minera en Catamarca

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, mantuvo una reunión en Australia con representantes de Mining Skills Australia (MSA), una empresa especializada en capacitación técnica y desarrollo de competencias para la industria minera. El encuentro se inscribió en la agenda de trabajo que el mandatario desarrolla en ese país y estuvo orientado a explorar oportunidades de cooperación vinculadas con la formación de trabajadores para una actividad que continúa creciendo en la provincia.

Durante la reunión, los participantes dialogaron sobre la evolución de la minería en Catamarca y su potencial de expansión. En ese marco, la formación y la capacitación fueron los principales ejes de conversación, con especial atención a las necesidades de una industria que requiere trabajadores preparados para desempeñarse en distintas áreas de la actividad.

El acercamiento con MSA forma parte de la búsqueda de alternativas para fortalecer las capacidades técnicas de los recursos humanos vinculados con la minería. La posibilidad de establecer vínculos de cooperación con una empresa especializada en este campo constituye el eje central del encuentro, en el marco de una agenda internacional enfocada en identificar herramientas que permitan acompañar el desarrollo minero catamarqueño.

Mining Skills Australia

Con sede en Brisbane, Australia, Mining Skills Australia cuenta con más de 50 años de experiencia combinada en el sector. La compañía ofrece programas personalizados destinados a responder a diferentes requerimientos de la industria minera, con propuestas que abarcan la capacitación técnica, la seguridad y el desarrollo de competencias específicas.

Su oferta de formación comprende distintas áreas relacionadas con las operaciones mineras y la preparación de los trabajadores. Entre los campos de especialización que desarrolla la empresa se encuentran:

Capacitación técnica: programas orientados al desarrollo de conocimientos y competencias para la actividad minera.

Seguridad: formación vinculada con los requerimientos de seguridad en el sector.

Perforación y voladura: capacitación en tareas específicas de las operaciones mineras.

Gestión de emergencias: preparación para abordar situaciones que requieren respuestas y procedimientos especializados.

Desarrollo de recursos humanos: programas destinados a fortalecer las capacidades de las personas que integran la industria.

La diversidad de estas áreas permite identificar los principales componentes de la propuesta de MSA. Su especialización no se limita a una única tarea operativa, sino que incluye diferentes aspectos relacionados con la preparación técnica, la seguridad, la respuesta ante emergencias y el desarrollo de las capacidades laborales.

En ese sentido, la experiencia de la compañía y su modalidad de trabajo mediante programas personalizados fueron parte del marco en el que se desarrolló el intercambio con la delegación encabezada por Jalil.

Minería y formación

Uno de los temas centrales abordados durante la reunión fue el crecimiento de la actividad minera en Catamarca y su potencial de expansión. La conversación puso el foco en la importancia de acompañar ese proceso mediante instancias de capacitación que permitan fortalecer la preparación de los trabajadores y responder a las necesidades de la industria.

La formación técnica aparece así como uno de los aspectos considerados dentro de la agenda de desarrollo minero provincial. El crecimiento de la actividad plantea la necesidad de prestar atención a las competencias requeridas en los distintos ámbitos de trabajo, desde las tareas vinculadas con las operaciones hasta las áreas relacionadas con la seguridad y la gestión de emergencias.

En este contexto, el intercambio con una empresa especializada en capacitación minera permitió abordar posibles oportunidades de cooperación en un campo directamente relacionado con la preparación de los recursos humanos.