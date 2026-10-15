Convicción Federal acompañó con disidencias el dictamen oficial sobre Patentes

En una intensa jornada de plenarios de Comisiones en la Cámara de Senadores de la Nación, el bloque Convicción Federal, que integran el catamarqueño Guillermo Andrada, la tucumana Sandra Mendoza y la jujeña Carolina Moisés, ratificó su voluntad de contribuir a la construcción de consensos parlamentarios, con el acompañamiento con disidencias del dictamen del oficialismo sobre la adhesión de la Argentina al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) y la presentación de un dictamen de minoría con aportes innovadores para mejorar la reforma de la Ley de Salud Mental.

En primer término, en la reunión plenaria de Relaciones Exteriores y Culto e Industria y Comercio, se abordó el tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), oportunidad en que el senador Andrada expresó que "favorece en gran medida a la Argentina".

En ese orden, CF decidió acompañar el dictamen impulsado por el oficialismo, aunque planteando disidencias respecto del Capítulo 2 de la iniciativa. El bloque consideró que la adhesión representa una oportunidad para fortalecer la innovación, facilitar la protección internacional de los desarrollos argentinos y ampliar las oportunidades de investigadores, universidades, emprendedores y empresas nacionales.

Al mismo tiempo, destacó la importancia de preservar las facultades del Estado argentino en materia de propiedad intelectual y contemplar las particularidades de los sectores productivos nacionales.

A continuación, en el plenario de las Comisiones de Salud y de Legislación General, en el marco del debate sobre la reforma de la Ley de Salud Mental, Convicción Federal presentó un dictamen de minoría con el propósito de aportar una mirada innovadora que permita fortalecer y mejorar la iniciativa oficial, a la vez de brindar una mejor la atención y mayor tutela estatal en esta materia.

Desde el bloque señalaron que la legislación actual significó un avance en el reconocimiento de derechos, pero que su implementación sostuvo dificultades que requieren respuestas concretas, especialmente en materia de acceso a tratamientos, disponibilidad de profesionales, atención de situaciones de riesgo y articulación con las provincias.

"Podemos tener la mejor voluntad en reformar esta ley, pero la norma actual no requiere cambios porque sus principios estén errados. El problema es que su implementación y eficacia no se pueden materializar plenamente porque no hay los recursos adecuados", reflexionó Guillermo Andrada.

Al respecto, el legislador ejemplificó que la psiquiatría es una especialidad con una distribución geográfica muy dispar en el país, con muchas poblaciones que no cuentan con acceso a un psiquiatra. "Si vamos a buscar los consensos para mejorar esta ley, porque la voluntad de brindar mayor acceso a derechos la tenemos todos, debemos empezar por analizar cómo van a ser los recursos, cuántos van a ser los recursos, cómo se van a ejecutar. Porque si no estamos escribiendo sobre algo que no se podrá realizar", advirtió.

De manera que la propuesta alternativa busca aportar herramientas para mejorar la atención, fortalecer las garantías de los pacientes y contemplar las distintas realidades sanitarias del país, procurando que la reforma pueda alcanzar el mayor consenso parlamentario posible.

"Creemos que el Congreso debe ser un ámbito de construcción y no de confrontación permanente. Acompañar lo que está bien y proponer mejoras cuando son necesarias es también una manera de ayudar para encontrar soluciones para los argentinos", señalaron como cierre desde el bloque.