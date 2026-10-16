Catamarca y MARA firmaron acuerdos para reforzar la salud y rutas del Oeste provincial

El Gobierno de Catamarca y representantes del Proyecto MARA firmaron tres acuerdos destinados a fortalecer la infraestructura sanitaria y vial del oeste provincial, con acciones que comprenden tanto el sistema de salud pública de Andalgalá como dos rutas vinculadas con el acceso a sitios del proyecto minero.

Los convenios establecen un aporte económico para la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Sanitario Zonal "Dr. José Chaín Herrera" y la continuidad de las tareas de mantenimiento, conservación y mejora de las rutas provinciales 47 y 220. De esta manera, los compromisos alcanzados reúnen dos áreas consideradas centrales dentro de las acciones previstas: el equipamiento sanitario y la infraestructura vial.

La firma contó con la participación del ministro de Hacienda y Obra Pública, Juan Marchetti, y de los gerentes Jorge Montaldi, Pablo Lilljedahl y Nicanor Elizondo, en representación de los sectores involucrados en los acuerdos.

Los compromisos incluyen una contribución al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la Provincia, con destino específico a la compra de equipamiento para el hospital de Andalgalá, y trabajos sobre tramos de las rutas 47 y 220. Estas intervenciones viales contemplan diferentes extensiones y tareas de acuerdo con las características de cada recorrido.

Un aporte de $250 millones para Andalgalá

Uno de los acuerdos establece un aporte de $250 millones al Fondo Fiduciario de Regalías Mineras de la Provincia, que será destinado a la adquisición de un tomógrafo para el Hospital Sanitario Zonal "Dr. José Chaín Herrera", de Andalgalá.

La incorporación de este equipamiento constituye el componente sanitario de los convenios firmados entre la Provincia y MARA. El destino de los fondos quedó definido para la compra del tomógrafo, que estará destinado al establecimiento de salud de la ciudad andalgalense.

El acuerdo se inscribe en una serie de acciones que vinculan los recursos asociados a la actividad minera con mejoras en infraestructura y servicios para la población. En este caso, el aporte previsto busca fortalecer la capacidad de equipamiento de la salud pública local, mientras que los otros compromisos apuntan a mejorar las condiciones de circulación en rutas del oeste catamarqueño.

Al referirse a la firma, el ministro Juan Marchetti destacó la relevancia de la articulación entre el Estado y las empresas mineras para traducir la actividad en acciones concretas.

"Este tipo de acuerdos refleja la importancia del trabajo articulado entre el Estado y las empresas mineras para transformar la actividad en mejoras concretas para los catamarqueños. En este caso, estamos sumando recursos para fortalecer la salud pública en Andalgalá y avanzar en infraestructura vial estratégica para el oeste provincial", señaló el funcionario.

Ruta Provincial 47: mantenimiento y conservación

En materia de infraestructura vial, uno de los compromisos contempla continuar con las tareas de mantenimiento, conservación y mejora de la Ruta Provincial 47. La intervención comprende un tramo de aproximadamente 60 kilómetros, ubicado entre la Ruta Nacional 40 y la Ruta Provincial 220.

El acuerdo apunta a sostener los trabajos sobre ese recorrido, que forma parte de los corredores de acceso a los sitios Río Blanco y Agua Rica. La continuidad de las tareas se plantea en función de la importancia que tiene esta conexión para las próximas etapas del Proyecto MARA.

La extensión prevista convierte a la Ruta Provincial 47 en uno de los principales componentes de los compromisos viales incluidos en los acuerdos. Las tareas de mantenimiento y conservación estarán orientadas al tramo delimitado entre las dos rutas mencionadas, con el propósito de mejorar las condiciones de circulación dentro del corredor.

La intervención sobre esta vía se complementa con los trabajos previstos en la Ruta Provincial 220. Ambas forman parte de una misma red de acceso a los sitios vinculados con el proyecto, por lo que los acuerdos contemplan acciones sobre los dos recorridos.

Ruta Provincial 220

El segundo compromiso vial establece intervenciones en aproximadamente 20 kilómetros de la Ruta Provincial 220, en el tramo comprendido entre la Ruta Provincial 47 y el sector conocido como El Globo. En este caso, las tareas previstas incluyen mejoras específicas sobre distintos componentes de la traza. Los trabajos abarcarán:

Calzada, con intervenciones destinadas a mejorar sus condiciones.

Pendientes y curvas, de acuerdo con las características del recorrido.

Drenajes, como parte de las obras contempladas.

Sectores de sobrepaso, incluidos dentro de las mejoras previstas.

Las intervenciones se ejecutarán de acuerdo con las condiciones del terreno y las autorizaciones correspondientes. Estos aspectos serán determinantes para definir el desarrollo de los trabajos en los sectores comprendidos dentro del tramo acordado.

La planificación contempla, por lo tanto, distintas clases de mejoras viales, adaptadas a las características de la ruta. El convenio establece tanto la extensión aproximada del recorrido que será intervenido como los componentes sobre los que se prevé trabajar, sin dejar de considerar las condiciones del terreno y los permisos necesarios.