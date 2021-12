Jalil destacó la ayuda del Presidente para obras y crítico a los legisladores nacionales

“Nunca hubo un presidente que nos haya ayudado tanto a los catamarqueños”, comenzó diciendo el gobernador Raúl Jalil en declaraciones a la prensa.

En ese contexto, el mandatario dijo que la obra pública permitió baja un 4,9 % la desocupación en nuestra provincia.

“Tenemos un nivel de obra pública que nos ha permitido bajar la desocupación a 4,9%. Si nos ponemos de acuerdo con la oposición, si logramos una línea de comunicación, que no todo sea hablar mal y denunciar, si cambiamos el eje y vamos a la cultura del diálogo. Los inversores necesitan previsibilidad. Nunca hubo un presidente que nos haya ayudado tanto a los catamarqueños, a las cosas hay que medirlas con los resultados y estamos teniendo muy buenos. Hay dos o tres bodegas muy importantes del país que se quieren instalar en Catamarca y nosotros estamos palanqueando a actores locales en esa industria, tenemos que generar una clase media que no dependa más del Estado. Hay que fomentar la actividad privada con actores catamarqueños. Capresca está cumpliendo un papel muy importante”, remarcó.

Mencionó que el municipio de la Capital a cargo de Gustavo Saadi “está muy interesado en hacer la terminal, en la Mota Botello al fondo, un lugar estratégico. Creo que es una obra que hay que comenzar pensando en una ciudad turística. Además, se va a licitar el dique de Londres con fondos nacionales, el lunes he firmado un convenio con Enosa para las cloacas en Icaño”.

Con respeto a las críticas que recibió por parte de la oposición vinculada al medidas sanitarias, el presupuesto entre otras cosas, Jalil dijo que no tiene intensión de responder a nadie. Sin embargo, opinó que hablan desde el desconocimiento y les pidió informarse mejor sobre algunos temas puntuales.

“He sido diputado y siempre he aprobado los presupuestos nacionales y provinciales, inclusive en contra de opiniones del peronismo. Son instrumentos que hay que darle a un gobierno. La realidad de Catamarca es otra y yo veo que para lo único que van a las sesiones es a criticarnos a nosotros y a la ex gobernadora. En Catamarca se están haciendo muchas cosas bien, y otras que tenemos que corregir de cara a la sociedad”, añadió.

A su vez, el jefe de Estado confirmó que se avanzará en los trabajos para lograr cuanto antes ubicar al Poder Judicial y al Ministerio de Planificación en el CAPE. “Y con lo que se ahorre, porque va a ser en marzo o abril, vamos a lograr los fondos para violencia de género. Va a estar el Ministerio de Seguridad y el 911 y van a poder trabajar de manera mancomunada. Con lo que se ahorren de los alquileres van a poder usar no más allá de abril y mayo”, declaró.

Por otra parte, Jalil se refirió a las repercusiones nacionales, el decreto provincial mediante el cual se estableció que las personas que no se hayan vacunado y ocupen el sistema de salud pública deberán hacerse cargo de los gastos del tratamiento e internación por covid 19.

“Creo que tenemos 5 pacientes en terapia intensiva de los cuales 3 no estaban vacunados. Si uno toma un 85% de la población está vacunada y queda un 10% que no completaron, indudablemente se ve que los no vacunados utilizan el sistema de salud. Esta medida salió de una reunión con los gremios, con comercio, con los sindicalistas. Hay que cuidar a quienes están al frente de la pandemia. Las dosis están disponibles, se aceleró bastante la vacunación, tenemos centros de vacunación en toda la provincia y los padres tienen que tomar la consciencia de llevar a los niños. Hemos visto es que después de esta medida, se ha acelerado. Y eso es muy bueno”, concluyó.