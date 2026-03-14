El Gobierno evalúa un recorte masivo en el Servicio Meteorológico

Un recorte sin precedentes en la historia del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una institución fundamental con 155 años de historia en el país, se encuentra en una situación crítica ante la inminencia de un plan de ajuste estatal. Según han denunciado los trabajadores del organismo, la gestión de Javier Milei, a través del Ministerio de Defensa, contempla una reducción de personal que podría afectar a 700 empleados. Esta cifra resulta extremadamente alarmante si se considera que la planta actual es de aproximadamente 900 personas, lo que implicaría dejar al organismo con una dotación mínima, al borde de la parálisis y del desmantelamiento de sus capacidades técnicas esenciales para la seguridad y la economía nacional.

Funciones críticas bajo amenaza

Es fundamental destacar que el SMN no opera como una oficina administrativa convencional; es un servicio de carácter ininterrumpido que funciona las 24 horas del día, los 365 días del año. Desde sus estaciones distribuidas estratégicamente por todo el territorio, se registran variables atmosféricas fundamentales, tales como la temperatura, la humedad, el viento, la presión y los niveles de lluvia, datos que resultan esenciales para el monitoreo climático cotidiano.

Los empleados del organismo señalan que, ante la falta de personal, muchas áreas ya operan al límite, debiendo cubrir turnos mediante la realización de horas extras para asegurar que ninguna estación quede sin observadores. El avance del recorte propuesto no solo implicaría la desvinculación masiva de trabajadores, sino el cierre inminente de numerosas estaciones meteorológicas a lo largo del país, lo cual comprometería directamente la integridad del sistema nacional de alertas tempranas.

Impacto en la seguridad y la economía

Las consecuencias de este posible desmantelamiento superan el ámbito institucional. Gran parte de la red meteorológica está emplazada en aeropuertos, donde los observadores proporcionan información en tiempo real sobre la visibilidad, el viento y la presión atmosférica, factores determinantes para que los pilotos puedan ejecutar despegues y aterrizajes con los estándares de seguridad necesarios.

Además de la actividad aérea, el SMN es el responsable de emitir alertas tempranas ante fenómenos adversos como tormentas fuertes, granizo, inundaciones u olas de calor. La falta de técnicos para monitorear radares y sistemas de pronóstico debilitaría la capacidad del Estado para prevenir daños materiales y proteger la vida de la población. Asimismo, la producción agropecuaria se vería severamente afectada, dado que la precisión de los pronósticos, que permite decidir momentos críticos de siembra o cosecha y la planificación del recurso hídrico, depende directamente de la disponibilidad de datos locales. La pérdida de estaciones implica, inevitablemente, una pérdida de precisión en los modelos de predicción.

Un sistema global interconectado

El problema adquiere una dimensión internacional al considerar que la meteorología funciona como una red mundial integrada. Cada nación contribuye con sus mediciones para nutrir modelos globales que permiten comprender la dinámica de la atmósfera. Si Argentina decide reducir su red de observación, no solo afectará su información soberana, sino que debilitará el sistema internacional del cual depende la calidad de los pronósticos a nivel global.

El temor a un "apagón meteorológico"

La preocupación de los trabajadores es profunda. Al señalar que el organismo ya funciona con una dotación por debajo de la necesaria para cumplir todas sus tareas, advierten que un recorte masivo derivaría en un desmantelamiento progresivo del sistema. La suma de la pérdida de personal técnico y la eventual clausura de estaciones configura, ante los ojos de los empleados, el riesgo de un "apagón meteorológico" que impediría anticipar tormentas, proteger a la población y organizar los sectores productivos que dependen de la información climática para operar. La incertidumbre sobre el futuro del SMN mantiene a sus trabajadores en estado de alerta, mientras aguardan definiciones concretas sobre el alcance final de la medida impulsada por el Poder Ejecutivo.