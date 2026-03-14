Escándalo en la UOM: investigan desvío de fondos a la política

Un entramado de presuntas irregularidades financieras

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM), uno de los gremios más importantes del país, atraviesa una profunda crisis institucional y judicial. La Justicia Federal ha puesto bajo la lupa un presunto desvío de fondos que habría tenido como protagonista a una militante vinculada a La Cámpora, quien desempeñaba funciones de relevancia en el área de finanzas de la organización sindical liderada por Abel Furlán. La investigación se originó a partir de una auditoría interna que arrojó luz sobre una serie de anomalías contables, revelando lo que los auditores definieron como "inconsistencias insalvables entre los ingresos por aportes y los egresos declarados".

Esta disparidad, que no pudo ser justificada ante los controles institucionales, derivó en una presentación formal ante los tribunales federales de Comodoro Py. El expediente, que actualmente se tramita bajo estricto secreto de sumario, busca determinar el destino final de diversas partidas presupuestarias que, según sostiene la denuncia inicial, habrían terminado en cuentas bancarias totalmente ajenas a la actividad gremial o a cualquier tipo de vínculo contractual con la organización metalúrgica.

Acciones judiciales y secuestro de evidencia

Ante la gravedad de los hallazgos preliminares, el juzgado interviniente ordenó una serie de medidas de prueba de carácter urgente. Durante la última semana, se llevaron a cabo allanamientos en dependencias vinculadas a la administración de los recursos gremiales, con el objetivo de resguardar el material probatorio. Los investigadores secuestraron documentación contable, registros bancarios y dispositivos electrónicos, los cuales están siendo sometidos a un análisis riguroso por parte de especialistas para determinar la trazabilidad de los fondos.

El análisis de este material es clave para la causa, ya que, según fuentes judiciales cercanas a la Agencia Noticias Argentinas, la dirigente investigada poseía acceso directo a las firmas autorizadas para el movimiento de caudales, lo cual habría facilitado la ejecución de las supuestas maniobras.

La sospecha sobre el financiamiento político

Uno de los ejes más sensibles de la investigación es el destino final de los recursos del sindicato. Las pericias contables incipientes han arrojado indicios que sugieren que parte del dinero desviado podría haber sido utilizado para financiar actividades políticas territoriales, un fin que se aleja por completo de la vida institucional y los objetivos gremiales de la UOM.

Esta hipótesis se ve reforzada por testimonios recolectados en el expediente. Uno de los testigos clave declaró ante el fiscal que la discrecionalidad en el manejo de las cajas era total, subrayando que las decisiones respondían a órdenes directas que no pasaban por los canales formales de la comisión directiva del sindicato. Por su parte, la defensa de la militante ha rechazado las acusaciones, calificando la situación como una supuesta persecución política interna.

Hacia la determinación de responsabilidades

El avance de la causa ahora depende de la pericia técnica y el cruce de información. La Justicia ha ordenado un cruce de llamadas y comunicaciones de todas las personas vinculadas a la investigación, con el propósito de establecer si existió una red de actores dentro del gremio que haya facilitado, por acción u omisión, el esquema de desvío de fondos. Los libros contables y las terminales secuestradas han revelado un patrón de gastos que, a juicio de los investigadores, podría configurar un esquema sistemático. A medida que la etapa de recolección de pruebas continúa, la Justicia busca definir si los fondos fueron utilizados con fines puramente personales o si existió una arquitectura más amplia de financiamiento partidario, mientras se esperan nuevos resultados periciales que aclaren el horizonte procesal de los implicados.