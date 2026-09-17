Jalil recibió a caciques de comunidades originarias y confirmó su visita para noviembre

El gobernador Raúl Jalil recibió en la Casa de Gobierno a los caciques de las comunidades originarias. Este importante cónclave contó con el firme acompañamiento del ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Alberto Natella, junto a su equipo de colaboradores. Como parte central del balance de la reunión, el mandatario confirmó formalmente que visitará la zona en el mes de noviembre, consolidando una agenda de cercanía con los territorios.

La mesa de trabajo reflejó una representación plural de las distintas localidades del interior provincial. De este modo, participaron del encuentro los siguientes referentes comunitarios:

Letizia Delgado, en representación de Morteritos / Las Cuevas.

Bernardo Gutiérrez, por la comunidad de La Angostura.

Juan Suárez, referente de Aguas Calientes.

Atiel Escalante, en representación de Corral Blanco.

Asimismo, la plana mayor del Ejecutivo provincial reforzó su compromiso con el sector al sumar la presencia estratégica de los secretarios de Gobierno y Coordinación, Leandro Quiroga Barros, y del Interior y Pueblos Originarios, Hernán Velardez Vaca.

Inclusión Digital y Soberanía Energética en el Territorio

Uno de los ejes fundamentales de la jornada respondió de manera directa a los requerimientos planteados con anterioridad por las propias comunidades. En el marco de las políticas de conectividad e inclusión digital impulsadas de forma sostenida por el Gobierno provincial, se concretó la entrega formal de un panel solar y de antenas Starlink.

Este equipamiento tecnológico de vanguardia está destinado a garantizar de manera efectiva el acceso a internet en las comunidades, derribando barreras geográficas históricas. Como corolario de esta política de modernización y asistencia, las autoridades confirmaron que ya se encuentra en evaluación la incorporación de nuevos paneles solares. El objetivo primordial de esta iniciativa complementaria es continuar ampliando y optimizando el acceso a la energía en los sectores más alejados de la geografía provincial.

Obras de Infraestructura Vial y Conectividad Regional

La agenda de trabajo abordó también cuestiones críticas vinculadas a la conectividad física y el desarrollo de infraestructura vial. Durante el cónclave se informó sobre el estado de avance del proyecto de asfaltado de la entrada a Laguna Blanca desde la Ruta 43, una obra largamente esperada que mejorará radicalmente la circulación en la zona.

En la misma línea de planificación territorial, las autoridades prevén mejorar el camino de acceso a esa localidad desde La Angostura. Este proyecto de ingeniería vial contempla un trabajo esencial: el entubamiento de ríos a lo largo de todo el trayecto, extendiéndose hasta el último poblado del recorrido, lo que garantizará mayor seguridad y transitabilidad durante todo el año.

Representación Legal y Conflictos en el Territorio Minero

El ámbito institucional y jurídico ocupó un espacio gravitante en las deliberaciones. En materia de representación legal, los caciques comunicaron oficialmente que la abogada Lorena Alaníz fue elegida por decisión de las propias comunidades para defender los intereses legales de las comunidades originarias y abogar por sus derechos.

Dentro de este marco de asesoramiento y patrocinio, se destacó la magnitud de los expedientes que la profesional ya tiene bajo su representación. Específicamente, se puso sobre la mesa el conflicto abierto entre la comunidad autodenominada Peñas Negras y la empresa minera Amalaya, un litigio de alta sensibilidad que marca el pulso de las tensiones y los acuerdos en torno a la actividad extractiva y la salvaguarda de los territorios ancestrales.