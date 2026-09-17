Catamarca reunió a la Región del Litio para fortalecer el empleo y el desarrollo local

Catamarca fue sede de la Asamblea Regional de la Comisión Tripartita para la Igualdad de Oportunidades (CTIO) de la Región del Litio, un encuentro organizado por el Ministerio de Educación y Trabajo de la provincia que convocó a representantes de los principales sectores vinculados con la formación, el empleo y el desarrollo productivo.

La jornada se desarrolló en el Hotel Casino Catamarca y tuvo como objetivo fortalecer la articulación entre Catamarca, Salta y Jujuy, además de construir una agenda común alrededor de cuatro ejes centrales: formación, empleo, inclusión y desarrollo local.

La convocatoria reunió a las autoridades responsables de las políticas laborales de las tres provincias y permitió incorporar al intercambio las perspectivas del sector empresario, los sindicatos, las instituciones educativas y los organismos de cooperación internacional.

Participaron la ministra de Educación y Trabajo de Catamarca, Verónica Soria; el ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos de Jujuy, Normando Álvarez García; y el secretario de Trabajo de Salta, Alfredo Batule. También estuvo presente la directora de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Sara Luna Camacho, quien acompañó el trabajo regional y el intercambio sobre los desafíos que plantea la formación y el empleo frente a la actividad minera y al potencial productivo de la región.

El Campus de Formación

Uno de los ejes de la jornada fue la presentación, por parte de Catamarca, de la experiencia del Campus de Formación y Entrenamiento Laboral, una política de desarrollo local que articula formación, empleo y producción. Durante el encuentro se expusieron las acciones que lleva adelante el Campus en materia de capacitación, entrenamiento y certificación de competencias, junto con la articulación desarrollada con empresas e instituciones.

La experiencia fue presentada como una herramienta destinada a responder a las demandas concretas del mundo laboral y ampliar las oportunidades de formación y empleo en los distintos departamentos de la provincia. La ministra Verónica Soria destacó el desafío de lograr que el crecimiento de la actividad minera tenga una expresión concreta en las comunidades donde se desarrolla.

"Tenemos el desafío de lograr que el crecimiento de la actividad minera se traduzca en capacidades que permanezcan en nuestras comunidades y en más oportunidades de trabajo para nuestra gente. El Campus nos permite vincular la formación con las necesidades reales de las empresas y proyectar esa experiencia como una herramienta común para toda la Región del Litio", expresó.

El planteo coloca a la capacitación y al desarrollo de capacidades locales como componentes de una agenda compartida entre las provincias que integran la región.

Cooperación internacional y desafíos productivos

La Asamblea también incorporó distintas exposiciones vinculadas con la cooperación internacional y las oportunidades de acompañamiento para la Región del Litio. En ese marco intervino Bárbara Perrot, de la OIT, quien abordó las posibilidades de cooperación y acompañamiento para la región.

Por su parte, Frédéric Depetris, de la Embajada de Francia en Argentina, presentó un proyecto europeo impulsado a partir de la cooperación francesa. La agenda incluyó además la participación de la diputada nacional y coordinadora ejecutiva de la Mesa del Litio, Fernanda Ávila, quien analizó los principales desafíos que enfrentan las provincias litíferas.

El intercambio permitió reunir en un mismo ámbito las perspectivas institucionales, laborales, productivas y de cooperación vinculadas con el desarrollo de la actividad minera y sus necesidades de formación.

Certificación de competencias y apoyo a empresas locales

Otro de los puntos abordados durante la Asamblea estuvo relacionado con la necesidad de fortalecer las capacidades laborales y empresariales. La Cámara Minera de Catamarca presentó un informe sobre certificación de habilidades y competencias, mientras que también se dieron a conocer herramientas orientadas a fortalecer a las empresas locales.

Entre las iniciativas presentadas se encuentran:

El proyecto de Diplomatura en Gestión Empresarial para el Desarrollo Local , diseñado junto con la Universidad Nacional de Catamarca .

, diseñado junto con la . Las líneas de crédito del Consejo Federal de Inversiones destinadas a proveedores.

destinadas a proveedores. Herramientas de certificación de habilidades y competencias.

Acciones de capacitación y entrenamiento vinculadas con las demandas productivas.

La articulación entre capacitación, empresas e instituciones educativas aparece así como uno de los componentes centrales de la agenda planteada durante el encuentro regional.

Convenio con Pacific Rim Mining Corporation Argentina

En el marco de la Asamblea, el Ministerio de Educación y Trabajo de Catamarca firmó un convenio con Pacific Rim Mining Corporation Argentina, responsable del proyecto Diablillos. El acuerdo contempla el desarrollo de capacitaciones, entrenamientos laborales, prácticas formativas y procesos de certificación de competencias.

Las acciones tendrán como prioridad a las comunidades ubicadas en la zona de influencia del proyecto, con el objetivo de vincular las instancias de formación con las necesidades existentes en ese ámbito.

El convenio también incluye la posibilidad de publicar las vacantes de la empresa en el Portal de Trabajo del Campus, incorporando de esa manera las oportunidades laborales de la compañía a la herramienta de intermediación y vinculación laboral desarrollada por la provincia.

Certificados para participantes de distintas propuestas

Durante la jornada también se realizó la entrega de certificados a participantes de diferentes propuestas de formación y entrenamiento desarrolladas mediante articulaciones con empresas e instituciones.

Entre las iniciativas se encontraron:

Automatización con PLC , propuesta articulada con Campus France .

, propuesta articulada con . Entrenamiento laboral en maquinaria vial , desarrollado junto con Fundación UOCRA y la empresa constructora Guido Mogetta .

, desarrollado junto con y la empresa constructora . Programa "Técnicos y Técnicas por el Mundo", impulsado junto con Finning CAT.

La entrega de certificados puso en evidencia otra de las dimensiones abordadas en la jornada: la vinculación entre los procesos de capacitación y la acreditación de las competencias adquiridas por quienes participan de las distintas propuestas.

Mujeres, comunidades y responsabilidad empresarial

La Asamblea Regional de la CTIO también incluyó el trabajo específico de tres subcomisiones, conformadas para abordar distintas dimensiones de la agenda vinculada con el desarrollo del litio.

Los espacios de trabajo fueron:

Subcomisión de Responsabilidad Empresarial y Social.

Subcomisión de Formación y Capacitación en el Litio.

Subcomisión de Mujeres y Comunidades en el Litio.

Estas subcomisiones permitieron identificar prioridades y elaborar propuestas destinadas a que el potencial productivo de la región pueda traducirse en capacidades locales, mayores oportunidades de empleo e inclusión para las comunidades. El trabajo desarrollado en estos espacios complementó las exposiciones institucionales y las experiencias presentadas durante la jornada, incorporando distintas perspectivas sobre las necesidades que plantea el crecimiento productivo de la Región del Litio.

Amplio acompañamiento institucional

El encuentro contó además con un amplio acompañamiento institucional de Catamarca. Participaron el senador por la Capital, Ramón Figueroa Castellanos, en ejercicio del Poder Ejecutivo provincial, y la presidenta de la Cámara de Diputados de Catamarca, Paola Fedeli.

También estuvieron presentes:

Teresita Regalado , ministra de Minería.

, ministra de Minería. Luis Castro , ministro de Desarrollo Productivo.

, ministro de Desarrollo Productivo. Marcelo Murua , director de YMAD.

, director de YMAD. Oscar Arellano , rector de la Universidad Nacional de Catamarca.

, rector de la Universidad Nacional de Catamarca. Carlos Savio , vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca.

, vicerrector de la Universidad Nacional de Catamarca. Natalia Fernández, decana de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas.

A ellos se sumaron representantes de empresas, cámaras empresarias, sindicatos, instituciones educativas y organismos de cooperación.

La diversidad de actores convocados permitió desarrollar una agenda que no quedó limitada a las autoridades laborales de las tres provincias, sino que incorporó a sectores directamente relacionados con la formación, la actividad productiva, el empleo y la vinculación institucional.