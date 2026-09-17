Senado: es la ley de Registro de Agresores Sexuales en Catamarca

La Cámara de Senadores de Catamarca llevó adelante este jueves su 18° Sesión Ordinaria, encabezada por la vicepresidenta del Cuerpo, senadora Romina Williams, oportunidad en la que se dio tratamiento y aprobación a distintos proyectos de ley, resolución y declaración vinculados con temas de interés provincial.

Entre las iniciativas abordadas se destacó la creación del Registro Público de Agresores Sexuales de la Provincia de Catamarca, que finalmente fue convertida en ley. También avanzó el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo Provincial para la adhesión de Catamarca al régimen de Zona Franca, con la previsión de instalarla en el municipio de Tinogasta, distrito Santa Rosa.

La sesión incluyó además una declaración de utilidad pública y expropiación de terrenos en Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén, junto con pedidos destinados a obras y mejoras en distintas localidades del territorio provincial. A esto se sumaron declaraciones de interés legislativo para actividades educativas, culturales, comunitarias, turísticas y sindicales.

Registro Público de Agresores Sexuales

Conforme al Orden del Día, el Senado convirtió en Ley N° 5967 el proyecto de autoría de los diputados Exequiel Moreno y Natalia Saseta, mediante el cual se establece la creación del Registro Público de Agresores Sexuales de la Provincia de Catamarca, en el ámbito del Ministerio de Salud y Justicia.

Durante el tratamiento de la iniciativa, el senador Guillermo Ferreyra, en carácter de miembro informante, destacó que la propuesta procura constituir una herramienta orientada a la prevención de nuevos delitos, la protección de las víctimas y el fortalecimiento de los mecanismos de control y acceso a información relacionada con personas condenadas por delitos contra la integridad sexual.

De esta manera, el proyecto completó su tratamiento legislativo y quedó convertido en ley durante la sesión de este jueves.

Zona Franca: media sanción para el proyecto de Tinogasta

Otro de los puntos centrales de la jornada fue el tratamiento del proyecto de ley iniciado por el Poder Ejecutivo Provincial, que obtuvo media sanción y fue girado a la Cámara de Diputados. La iniciativa aprueba el Convenio de Adhesión a la Ley Nacional N° 24.331, destinado a la creación de una Zona Franca en la provincia de Catamarca, específicamente ubicada en el municipio de Tinogasta, distrito Santa Rosa.

Durante el tratamiento, la senadora Pamela López remarcó que la iniciativa busca avanzar en la materialización de este régimen especial, al que se considera una herramienta para promover actividades productivas, industriales, comerciales y de servicios, además de favorecer nuevas inversiones y generar oportunidades de empleo.

Entre los fundamentos señalados para la propuesta aparece la ubicación estratégica de Tinogasta, su vinculación con el Paso Internacional de San Francisco y el potencial de integración con los corredores comerciales hacia Chile y los mercados del Pacífico.

La iniciativa, tras recibir media sanción en el Senado, continuará ahora su recorrido legislativo en la Cámara de Diputados.

Expropiación de terrenos en Hualfín y Los Nacimientos

El cuerpo también aprobó el proyecto de ley iniciado por la senadora Soledad Blas, mediante el cual se declaran de utilidad pública y sujetos a expropiación cinco superficies de terreno ubicadas en las localidades de Hualfín y Los Nacimientos, departamento Belén.

Las superficies estarán destinadas a la planificación y el ordenamiento territorial, además del desarrollo de políticas públicas vinculadas con distintas dimensiones del crecimiento de la jurisdicción municipal de Hualfín. Entre los destinos contemplados se encuentran:

Crecimiento urbano y habitacional .

. Desarrollo productivo .

. Actividades culturales y turísticas .

. Desarrollo industrial, ganadero y energético .

. Programas habitacionales.

Urbanizaciones planificadas.

Lotes con servicios.

Infraestructura.

Espacios públicos y comunitarios.

La iniciativa plantea, de este modo, la generación de suelo destinado a acompañar diferentes necesidades vinculadas con el desarrollo territorial y habitacional de la jurisdicción.

Pedidos al Poder Ejecutivo por obras y servicios

Durante la sesión, el Senado también acompañó distintas iniciativas de resolución mediante las cuales se requiere al Poder Ejecutivo Provincial la ejecución de obras y acciones en diferentes puntos de Catamarca. Una de ellas fue presentada por la senadora Carolina Casas, quien solicitó al Poder Ejecutivo que arbitre los medios técnicos, administrativos y presupuestarios necesarios para la instalación e implementación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en el río de la Villa de Pomán, departamento Pomán.

La propuesta apunta específicamente a la incorporación de este sistema en el río de la Villa de Pomán.

Por otra parte, la senadora Débora Romero impulsó una iniciativa para solicitar, a través de los organismos competentes, la refacción, ampliación y puesta en condiciones de la Escuela Secundaria N° 16, ubicada en la localidad de La Dorada, departamento La Paz.

Educación, cultura y actividades comunitarias

En el apartado de declaraciones, el Senado aprobó los proyectos de Declaración promovidos por las y los senadores Carolina Casas, Belén Menecier, Rodolfo Santillán, María Elena Lagoria y Guillermo Ferreyra.

Las iniciativas estuvieron vinculadas con diferentes actividades y acontecimientos previstos en el calendario provincial. Entre ellos se encuentra la declaración de interés legislativo para las "Segundas Jornadas de Intercambio Docente de los IES de Gestión Estatal y Privada de Catamarca", que se desarrollarán bajo el lema "El Campo de la Práctica Docente en Perspectiva Contemporánea: Diálogos y Desafíos". Las jornadas están previstas para este 18 de septiembre en Saujil, departamento Pomán.

También se declaró de interés legislativo el proyecto sociocultural y pedagógico "La Comunidad en Escena", desarrollado por la Escuela Secundaria N° 61 Anexo I de La Merced, departamento Paclín. La propuesta incluyó la puesta en escena de la obra teatral "El Zapallo Gigante".

En el mismo sentido, recibió declaración de interés legislativo la conmemoración de los 278 años de la creación de la Villa de Ancasti, prevista para el próximo 24 de septiembre en esa localidad.

Encuentro de Adultos Mayores y mujeres dirigentes sindicales

La agenda de declaraciones también contempló el 1° Encuentro de Adultos Mayores de los Valles Calchaquíes, previsto para los días 25, 26 y 27 de septiembre en el departamento Santa María.

La actividad quedó incluida entre las iniciativas que recibieron el acompañamiento del cuerpo legislativo durante la 18° Sesión Ordinaria.

Finalmente, el Senado aprobó la declaración de interés legislativo para el "Encuentro Provincial de Mujeres Dirigentes Sindicales - Mujeres que Transforman: Liderazgo, Unidad y Nuevos Desafíos del Sindicalismo", que se realizará este 18 de septiembre en la sede de la Confederación General del Trabajo.

De este modo, la sesión parlamentaria reunió iniciativas de diferentes características, desde la sanción de una ley vinculada con la prevención y el acceso a información sobre personas condenadas por delitos contra la integridad sexual, hasta el avance del régimen de Zona Franca para Tinogasta, la disponibilidad de terrenos para políticas públicas en Belén, pedidos de infraestructura y declaraciones relacionadas con actividades educativas, culturales, sociales y sindicales en distintos departamentos de Catamarca.