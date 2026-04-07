Jalil recibió a estudiantes de Armenia, México y Brasil de intercambio en Catamarca

La provincia de Catamarca volvió a convertirse en punto de encuentro para experiencias de formación internacional con la llegada de tres estudiantes extranjeras que participan del programa Youth For Understanding, institución dedicada a promover vínculos educativos y culturales entre países.

En ese marco, el gobernador Raúl Jalil recibió en Casa de Gobierno a las jóvenes provenientes de Armenia, México y Brasil, quienes transitan una etapa de intercambio en territorio catamarqueño. La iniciativa forma parte del trabajo que YFU desarrolla en la provincia desde 2013, consolidando un esquema de cooperación internacional que apuesta al conocimiento mutuo entre culturas y al crecimiento personal de quienes participan.

El valor del intercambio cultural y educativo

Durante la reunión, el mandatario provincial puso el foco en la importancia de fortalecer los lazos internacionales a través de experiencias educativas, destacando que este tipo de programas no solo amplían horizontes académicos, sino que también profundizan el entendimiento entre pueblos.

En ese sentido, se remarcó el valor de:

La promoción del conocimiento intercultural

El entendimiento mutuo entre sociedades

El crecimiento personal de los estudiantes

La relación que se construye con las familias anfitrionas

Uno de los aspectos centrales del intercambio es precisamente la convivencia con familias locales, una experiencia que favorece una inmersión directa en la vida cotidiana, las costumbres y la identidad de la provincia.

Las protagonistas de la experiencia

Las jóvenes pasantes que actualmente desarrollan su experiencia en Catamarca presentan trayectorias diversas y un marcado perfil académico.

Las estudiantes son Seve Akopian, de Armenia, de 28 años; Jimena García, oriunda de México, de 25 años, con experiencia laboral durante varios años en la Organización de las Naciones Unidas y Gabriella Manhaes, de Brasil, de 26 años, con antecedentes en otros programas de intercambio en Estados Unidos y Francia.

Durante la charla mantenida con el gobernador, las tres pudieron exponer sus motivaciones personales, repasar sus trayectorias académicas y universitarias y compartir las primeras impresiones sobre el impacto de su llegada a Catamarca.

El encuentro permitió, además, dimensionar cómo estas experiencias generan un ida y vuelta enriquecedor entre quienes llegan desde otros países y la comunidad que los recibe.

De Catamarca a Letonia

En paralelo con la visita de las estudiantes extranjeras, también se destacó la próxima partida de un joven catamarqueño hacia Letonia, en el marco del mismo programa de intercambios. Se trata de Lautaro Figueroa Fontao, oriundo del departamento Fray Mamerto Esquiú, quien accedió a esta oportunidad tras obtener la Beca Danny Godoy.

La confirmación de este viaje refuerza el carácter bidireccional del programa: mientras la provincia recibe estudiantes del exterior, también proyecta a sus jóvenes hacia nuevas experiencias formativas en otros países.

YFU, una red educativa con presencia en la provincia

La organización Youth For Understanding fue presentada como una de las instituciones educativas de intercambio sin fines de lucro más grandes y con mayor trayectoria en el mundo.

En Argentina, su presencia supera los 50 años, mientras que en Catamarca trabaja desde 2013 bajo el lema "Hace del mundo tu hogar".

La permanencia de este programa en la provincia refleja una política sostenida de apertura a experiencias internacionales que, a través de la educación y la convivencia, construyen puentes entre culturas, amplían perspectivas y consolidan a Catamarca como un espacio activo dentro de las redes globales de intercambio juvenil.