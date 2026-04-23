Puente endurece su postura contra Saadi: "Hay que reducir un 60% el organigrama"

En un nuevo capítulo de la creciente tensión política en Catamarca, el diputado provincial Tiago Puente ha lanzado una ofensiva directa contra la estructura administrativa del intendente de la Capital, Gustavo Saadi. El referente de la línea interna Generar sostiene que el municipio capitalino atraviesa una crisis de eficiencia debido a una "estructura orgánica desmedida", señalando que existen más de 200 funcionarios para una ciudad de 187.000 habitantes.

La comparación regional

Para Puente, las cifras de la Capital catamarqueña no resisten el análisis comparativo con otras jurisdicciones del NOA. Según el legislador, la relación actual es de aproximadamente un funcionario por cada mil habitantes, lo que convertiría al distrito en el municipio con mayor estructura administrativa de la región en relación a su densidad poblacional.

El diputado detalló que, mientras la Municipalidad de la Capital cuenta actualmente con 11 secretarías, otras capitales provinciales operan con estructuras notablemente más austeras:

La Rioja: 6 secretarías.

Santiago del Estero: 7 secretarías.

Salta: 8 secretarías.

"Son cientos y cientos de personas que son funcionarios que no funcionan", sentenció Puente, argumentando que la abundancia de cargos no se traduce en una mejora de los servicios públicos, sino en una superposición de tareas donde directores y subdirectores cumplen funciones idénticas.

La propuesta de reforma

La solución planteada por el legislador opositor es drástica: reducir el 60% de la estructura jerárquica actual. Esta reforma no solo buscaría agilizar la gestión, sino que tendría un impacto directo en las arcas municipales y en la calidad de vida de los vecinos. Puente sostiene que, con el ahorro generado por este recorte, se podrían financiar soluciones críticas para la ciudad, tales como:

Mejora integral de la capa asfáltica (bacheo).

Optimización del servicio de recolección de basura.

Renovación y mantenimiento del sistema de luminarias.

Sin embargo, el eje central de su propuesta apunta a la justicia laboral. Puente calificó duramente a la gestión actual: "Gustavo Saadi y el PJ son los mayores negreros con los precarizados laborales, siendo que teóricamente vienen a solucionar todo con la justicia social". Según sus cálculos, el salario promedio de un funcionario municipal oscila entre los 2,5 y 3 millones de pesos.

El impacto económico en números

El análisis financiero presentado por el diputado de Generar revela cifras contundentes sobre el costo de la política en el municipio:

Costo mensual por funcionario: $3.000.000 (estimado).

Costo total mensual de la planta política: $600.000.000.

Potencial de formalización: El ahorro permitiría pasar a contrato o planta permanente a 300 becados por año.

Un nuevo organigrama para la Capital

Como alternativa al esquema actual de 11 carteras, Puente propuso una reorganización centrada en 6 secretarías estratégicas que nucleen las áreas operativas:

Gobierno, Hacienda y Modernización.

Salud.

Desarrollo Humano.

Desarrollo Económico, Turismo y Cultura.

Obras, Servicios y Ambiente.

Protección Ciudadana.

Con este planteo, el diputado busca presionar al Ejecutivo municipal para que inicie un proceso de reorganización de recursos que, en sus palabras, "dignifique a los trabajadores" que hoy sostienen el funcionamiento de la ciudad bajo figuras de precariedad como becas o contratos temporales.