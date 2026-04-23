Reforma laboral: la Justicia revocó la cautelar y reactivó 82 artículos clave

La Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió este jueves otorgar efecto suspensivo a la apelación presentada por el Estado Nacional, dejando sin efecto la medida cautelar que había suspendido parcialmente la reforma laboral. La decisión implica que los 82 artículos de la Ley de Modernización Laboral (27.802), previamente invalidados en primera instancia, vuelvan a tener plena vigencia mientras continúa el trámite judicial.

El fallo modifica el alcance del recurso que había sido concedido inicialmente con efecto devolutivo. Con este cambio, la Cámara establece que la apelación debe tener carácter suspensivo, lo que significa que la cautelar dictada por el juez de primera instancia deja de producir efectos durante el proceso de revisión.

De este modo, la reforma laboral recupera su aplicación integral sin necesidad de una intervención inmediata de la Corte Suprema respecto del per saltum planteado por el Gobierno, lo que reconfigura el mapa judicial en torno a una de las iniciativas centrales del Ejecutivo.

El origen del conflicto

La causa se originó a partir de una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT), que solicitó una medida cautelar para frenar la aplicación de parte de la ley sancionada y publicada en el Boletín Oficial a comienzos de marzo.

El 30 de marzo, el juez Raúl Horacio Ojeda hizo lugar al planteo sindical y dispuso la suspensión de 82 artículos de la normativa. Esa resolución generó un impacto inmediato, ya que paralizó parcialmente la implementación de la reforma laboral impulsada por el Gobierno, lo que motivó la apelación del Estado Nacional.

Los fundamentos de la Cámara

En su análisis, los camaristas sostuvieron que existe un régimen específico para este tipo de situaciones, en el cual se establece que cuando una medida cautelar suspende total o parcialmente los efectos de una ley, la apelación debe concederse con efecto suspensivo, salvo en casos excepcionales.

Según el fallo, esas excepciones no se verifican en este expediente, al menos en una evaluación preliminar. En consecuencia, el tribunal entendió que correspondía revertir el criterio inicial y permitir que la ley recupere vigencia mientras se revisa la decisión de primera instancia.

Además, los jueces destacaron un elemento central: la normativa en cuestión fue aprobada por el Congreso, lo que le otorga "máxima legitimidad democrática". En ese marco, consideraron que la validez de la cautelar debe ser analizada por un tribunal colegiado, priorizando la revisión en segunda instancia sin mantener suspendida la aplicación de la ley durante ese proceso.

Impacto inmediato de la decisión

La resolución de la Cámara tiene efectos concretos y de aplicación inmediata. A partir de este fallo, los artículos cuestionados vuelven a regir, lo que modifica el escenario generado tras la decisión del juez de primera instancia.

Entre los puntos alcanzados por la restitución de la ley se encuentran:

Modificaciones en materia de indemnizaciones por despido

Nuevas modalidades de contratación

Implementación del banco de horas

Fraccionamiento de vacaciones

Límites a las contribuciones sindicales

Estos aspectos, que habían quedado en suspenso tras la cautelar, recuperan ahora su vigencia en el marco de la normativa laboral impulsada por el Gobierno.

La reacción del Gobierno

Tras conocerse la decisión judicial, el presidente Javier Milei expresó su respaldo a través de su cuenta en la red social X. En su mensaje, celebró el fallo con una definición contundente: "No podrán detener el crecimiento que se viene para el País. VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!!"

La reacción oficial pone de relieve la relevancia política de la resolución, en un contexto en el que la reforma laboral constituye uno de los ejes centrales de la agenda gubernamental.

Un conflicto aún abierto

Pese al impacto inmediato del fallo, la disputa judicial no está cerrada. La apelación continúa su curso y será la Cámara la que, en última instancia, deberá pronunciarse sobre la validez de la medida cautelar dictada en primera instancia.

En paralelo, el planteo original de la CGT se sostiene en la argumentación de que varias disposiciones de la reforma vulneran derechos consagrados en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, lo que mantiene abierto el debate jurídico sobre el alcance y la constitucionalidad de la norma.

En este escenario, la decisión de la Cámara no resuelve el fondo de la cuestión, pero redefine el contexto en el que se desarrollará el proceso: con la ley nuevamente en vigencia y con sus efectos desplegándose mientras se dirime el conflicto en los tribunales.