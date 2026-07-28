Javier Milei llegó a Perú para participar de la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei llegó a la ciudad de Lima para participar de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde Keiko Fujimori asumirá la Presidencia de ese país. La presencia del mandatario argentino forma parte de una agenda oficial que contempla actividades institucionales, encuentros bilaterales y la participación en los principales actos previstos con motivo del cambio de gobierno peruano.

Según pudo averiguar la Agencia Noticias Argentinas, la partida presidencial estaba prevista inicialmente para este martes. Sin embargo, el viaje fue adelantado y finalmente Milei partió el lunes por la noche, a las 20:00, rumbo a la capital peruana para cumplir con el cronograma previsto.

La visita oficial tiene como eje central la participación del mandatario argentino en la ceremonia de juramentación y toma de mando supremo de la flamante presidenta peruana, un acto que se desarrollará en el marco de las celebraciones por la Independencia del país.

Reunión bilateral y actos oficiales

Una vez en territorio peruano, el cronograma de actividades comenzará con una reunión bilateral entre Javier Milei y Keiko Fujimori, prevista para las 11:00 de Perú, equivalente a las 13:00 de la Argentina.

Posteriormente, a las 12:45 de Perú (14:45 de la Argentina), se llevará a cabo la juramentación y toma de mando supremo de la nueva presidenta en la sede del Congreso de la República, ceremonia que constituirá el acto central de la jornada institucional.

La participación del mandatario argentino se extenderá más allá de la transmisión del mando presidencial. A las 16:00 de Perú (18:00 de la Argentina), Milei recibirá el grado de Doctor Honoris Causa otorgado por la Universidad San Martín de Porres. Durante esa ceremonia, el Presidente ofrecerá unas palabras de agradecimiento tras recibir la distinción académica.

Los objetivos del viaje presidencial

De acuerdo con la información difundida, el viaje oficial tiene como finalidad afianzar los vínculos bilaterales entre la Argentina y la nueva administración peruana, además de consolidar una agenda institucional común dentro de la región.

La visita también responde al propósito de que Javier Milei busque exhibirse como uno de los mayores líderes de la derecha a nivel mundial y regional, en un contexto en el que, según la información suministrada, la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran dentro de ese perfil ideológico.

La presencia del mandatario argentino en Lima se desarrolla, de este modo, en un escenario que combina la apertura de una nueva etapa política en Perú con una agenda de encuentros entre referentes políticos de distintos países de América Latina.

Amplia presencia de líderes regionales

La asunción de Keiko Fujimori se perfila como un punto de encuentro para mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de la región.

Entre los asistentes confirmados a la ceremonia figuran:

Santiago Peña (Paraguay).

(Paraguay). Daniel Noboa (Ecuador).

(Ecuador). José Raúl Mulino (Panamá).

(Panamá). Rodrigo Paz (Bolivia).

(Bolivia). Yamandú Orsi (Uruguay).

(Uruguay). José Antonio Kast (Chile).

(Chile). Nasry Asfura (Honduras).

La participación de estos dirigentes convertirá la ceremonia de transmisión del mando presidencial en un encuentro de relevancia regional, con la presencia de representantes de distintos países de América Latina.