Javier Milei viajó a Perú para asistir a la asunción de Keiko Fujimori

El presidente Javier Milei partió hoy con destino a la ciudad de Lima para participar de las ceremonias oficiales de transmisión de mando presidencial en Perú, donde Keiko Fujimori asumirá la Presidencia del país. La visita representa uno de los compromisos internacionales más relevantes de la agenda presidencial y se desarrolla en un contexto de renovación política en la nación andina.

Aunque inicialmente la partida estaba prevista para este martes, el cronograma fue modificado y el viaje se adelantó. Finalmente, el mandatario argentino despegó a las 20:00, anticipando el inicio de una agenda que combinará actividades protocolares, reuniones institucionales y reconocimientos académicos.

La presencia de Milei en Lima se enmarca en las celebraciones oficiales por la transmisión del mando presidencial y en una serie de actividades destinadas a fortalecer los lazos entre ambos países, en un momento de cambio político para Perú.

La reunión bilateral con la nueva presidenta peruana

Uno de los momentos centrales de la visita será la reunión bilateral que Javier Milei mantendrá con la flamante presidenta Keiko Fujimori.

El encuentro está programado para las 11:00 de Perú (13:00 de la Argentina) y constituye la primera instancia formal de diálogo entre ambos mandatarios tras la asunción presidencial.

Según lo previsto, esta reunión se inscribe dentro de la estrategia de afianzar los vínculos bilaterales con la nueva administración peruana y avanzar en una agenda institucional común dentro de la región.

Entre los principales objetivos del viaje se destacan:

Fortalecer la relación bilateral entre Argentina y Perú.

Consolidar una agenda institucional compartida dentro de la región.

Profundizar el vínculo con la nueva administración encabezada por Keiko Fujimori.

La ceremonia de juramentación en el Congreso

Posteriormente, a las 12:45 de Perú (14:45 de la Argentina), se llevará a cabo la juramentación y toma de mando supremo de Keiko Fujimori.

La ceremonia tendrá lugar en la sede del Congreso de la República, en el marco de las celebraciones por la Independencia del país, convirtiéndose en el acto institucional más importante de la jornada.

Con la toma de posesión ante el Parlamento, Fujimori asumirá formalmente la Jefatura de Estado luego de imponerse en el balotaje presidencial.

El comienzo de su gestión marca un nuevo capítulo político en la historia reciente de Perú, con una administración que buscará enfocarse en tres ejes principales:

El orden institucional.

La reactivación económica.

El fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

Estos lineamientos aparecen como los pilares iniciales de una administración que inicia oficialmente con la ceremonia de transmisión de mando.

Un reconocimiento académico para Javier Milei

La agenda presidencial continuará a las 16:00 de Perú (18:00 de la Argentina) con una actividad de carácter académico.

En esa oportunidad se desarrollará la ceremonia de entrega del grado de Doctor Honoris Causa en la Universidad San Martín de Porres, distinción que será otorgada al propio Javier Milei.

Tras recibir el reconocimiento, el mandatario argentino ofrecerá unas palabras de agradecimiento, completando así una jornada que combinará actos protocolares, encuentros políticos y actividades institucionales.

Una visita orientada a fortalecer vínculos y consolidar una agenda regional

Más allá de la participación en la ceremonia de asunción presidencial, el viaje busca afianzar los vínculos bilaterales entre Argentina y Perú y consolidar una agenda institucional común dentro de la región.

Al mismo tiempo, Milei busca exhibirse como uno de los mayores líderes a nivel mundial y regional de la derecha, en un escenario político en el que la mayoría de los presidentes sudamericanos se encuentran dentro de ese perfil ideológico.

En ese contexto, la visita adquiere una dimensión que trasciende el aspecto protocolar y se proyecta como una oportunidad para reforzar su presencia política en un encuentro que reunirá a distintos referentes de ese espacio.

Una ceremonia con amplia presencia de líderes regionales

La asunción presidencial de Keiko Fujimori se perfila como uno de los principales puntos de encuentro para mandatarios y referentes políticos conservadores y liberales de América Latina.

Entre los asistentes confirmados figuran:

Santiago Peña (Paraguay).

(Paraguay). Daniel Noboa (Ecuador).

(Ecuador). José Raúl Mulino (Panamá).

(Panamá). Rodrigo Paz (Bolivia).

(Bolivia). Yamandú Orsi (Uruguay).

(Uruguay). José Antonio Kast (Chile).

(Chile). Nasry Asfura (Honduras).

La participación de estas figuras otorga a la ceremonia un marcado carácter regional, reuniendo a dirigentes provenientes de distintos países de América Latina en el marco del inicio de una nueva etapa política para Perú.

El inicio de una nueva etapa política en Perú

La toma de posesión de Keiko Fujimori representa el comienzo formal de un nuevo gobierno y el punto de partida de una administración que buscará centrar su gestión en el orden institucional, la reactivación económica y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En paralelo, la presencia del presidente Javier Milei en Lima refleja la importancia asignada por el Gobierno argentino a la relación bilateral con Perú y a la consolidación de una agenda institucional compartida. La combinación de reuniones oficiales, ceremonias protocolares y actividades académicas configura una visita con múltiples instancias de representación institucional, al tiempo que sitúa a la capital peruana como escenario de un encuentro de alto nivel entre mandatarios y referentes políticos de la región.