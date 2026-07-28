Confirman que presentarán la reforma de la Carta Orgánica del BCRA por cadena nacional

El presidente Javier Milei se encuentra en la etapa final de elaboración del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno nacional considera uno de los ejes centrales de su agenda económica para el segundo semestre del año.

A través de fuentes oficiales, el mandatario tiene previsto presentar los principales lineamientos del proyecto el próximo jueves, siempre que la agenda presidencial lo permita. La exposición se realizará mediante una conferencia de prensa, aunque los detalles de la modalidad todavía permanecen bajo análisis.

De acuerdo con la información disponible, se espera que el mensaje sea grabado en el Salón Blanco de la Casa Rosada y que Milei esté acompañado por los integrantes de su equipo económico, quienes participaron activamente en la elaboración de la propuesta.

La iniciativa será posteriormente enviada a la Cámara de Diputados, aprovechando el receso invernal del Congreso, cuyo período concluirá la semana próxima.

El trabajo conjunto con el equipo económico

La redacción definitiva del proyecto no sólo involucra al Presidente. En la elaboración también participan algunos de los principales funcionarios del área económica del Gobierno. Entre quienes trabajan en la iniciativa se encuentran:

Luis Caputo , ministro de Economía.

, ministro de Economía. Federico Sturzenegger , ministro de Desregulación y Transformación del Estado.

, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. Santiago Bausili, presidente del Banco Central de la República Argentina.

El trabajo coordinado entre esos funcionarios busca dar forma a una reforma que el oficialismo considera estratégica y que aspira a convertir en una de las principales leyes económicas del actual período legislativo.

Según trascendió, el Gobierno pretende obtener la aprobación parlamentaria del proyecto durante los próximos meses.

Del cierre a una redefinición de sus funciones

Durante la campaña presidencial que lo llevó a la Casa Rosada, Javier Milei había sostenido como uno de sus principales compromisos el cierre del Banco Central. Sin embargo, con el paso de los meses, el planteo evolucionó hacia una propuesta distinta.

En lugar de eliminar el organismo, el proyecto apunta ahora a modificar profundamente sus funciones y limitar su ámbito de actuación. La intención del Ejecutivo consiste en eliminar las múltiples misiones actualmente asignadas al Banco Central para concentrar su actividad en un objetivo específico: la preservación del valor de la moneda.

Según la visión expresada por el Presidente, el Banco Central de la República Argentina constituye un proveedor de "un servicio de liquidez a la economía".

Asimismo, Milei sostuvo que mientras el organismo continúe formando parte del Estado, representa "un ente de recaudación positiva".

Las principales modificaciones previstas

Aunque el texto definitivo continúa en elaboración, ya trascendieron algunos de los aspectos centrales que incluiría la reforma. Entre los principales cambios previstos figuran:

Otorgar una mayor independencia al Banco Central.

Prohibir la emisión monetaria destinada al financiamiento del déficit fiscal.

Eliminar las utilidades contables o consideradas "ficticias", salvo en escenarios vinculados a procesos de deflación.

Endurecer las condiciones para modificar la composición del directorio del organismo.

Poner fin al sistema de letras intransferibles utilizado para asistir financieramente al Estado.

Incorporar sanciones penales para los funcionarios que vulneren la autonomía del Banco Central o habiliten mecanismos de emisión monetaria.

Cada uno de esos puntos forma parte de la orientación general que el Gobierno busca imprimirle al funcionamiento de la autoridad monetaria.

La incorporación del concepto de "shutdown"

Entre las novedades previstas dentro del proyecto también aparece la posible incorporación del concepto de "shutdown". Según la información disponible, esa herramienta establecería restricciones para el funcionamiento del Estado en caso de que se agotaran las partidas previstas en el Presupuesto aprobado por el Congreso.

La incorporación de ese mecanismo constituye otro de los cambios que el Ejecutivo analiza incluir dentro de la reforma de la Carta Orgánica.

Reuniones con los legisladores oficialistas

Con el objetivo de avanzar en el tratamiento legislativo de la iniciativa, el oficialismo ya comenzó a trabajar con sus representantes en el Congreso. Según se informó, el Gobierno convocó en dos oportunidades a los legisladores de La Libertad Avanza para explicar los alcances del proyecto y responder las consultas que surgieron en torno a la propuesta.

Esos encuentros estuvieron encabezados por el propio Presidente, quien expuso los fundamentos de la reforma y evacuó las dudas planteadas por los integrantes del bloque oficialista.

La decisión refleja la importancia que la Casa Rosada le asigna al proyecto antes de su ingreso formal al Parlamento.

Una prioridad

Dentro del oficialismo consideran que la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central representa una de las principales iniciativas económicas del año.

Así lo resumió un integrante de la mesa política del Gobierno al señalar ante la Agencia Noticias Argentinas:"Para Milei son más importantes las reformas económicas que los acuerdos políticos".

Esa definición sintetiza la prioridad que el Ejecutivo le asigna al proyecto, que busca impulsar en paralelo con otras iniciativas de carácter económico.

El camino legislativo que se abre

Una vez concluida la presentación pública prevista para el próximo jueves, el proyecto será remitido a la Cámara de Diputados, donde comenzará su recorrido parlamentario.

La intención del Gobierno es que la iniciativa sea debatida durante los próximos meses, en un contexto en el que el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para avanzar con una reforma que considera fundamental para redefinir el funcionamiento del Banco Central.