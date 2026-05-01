Javier Milei vuelve a Estados Unidos para reafirmar su mensaje económico

Javier Milei, presidente de Argentina, se prepara para realizar su cuarto viaje al exterior en lo que va del año, y esta vez lo hará con un objetivo clave: regresar al prestigioso escenario de la Conferencia Global del Instituto Milken, que se celebrará el próximo 6 de mayo. En esta nueva edición de 2026, que llevará como lema "Liderando en una nueva era", el mandatario argentino volverá a tomar la palabra en uno de los foros más influyentes en el ámbito de las finanzas, la tecnología y las políticas públicas, y lo hará con la misma convicción de su intervención anterior, en 2024.

A pesar de que aún no está confirmada la fecha exacta de su llegada, sí lo está su participación como orador, un puesto que ocupará junto a su delegación, compuesta por el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford. El presidente Milei se presentará ante una audiencia de alto perfil, que incluirá personalidades de la talla de Bill Clinton, Kristalina Georgieva, Jensen Huang y la reina Rania de Jordania, quienes han sido parte de las ediciones previas de la conferencia.

Un lema para el futuro

La 29.ª edición de la conferencia promete abordar los temas más relevantes de nuestra era, bajo el lema "Liderando en una nueva era". Este evento reúne a figuras clave de diversas áreas, como finanzas, tecnología, salud, filantropía y políticas públicas, con el objetivo de generar soluciones prácticas ante los desafíos del mundo contemporáneo. En este contexto, la presencia de Milei se perfila como una oportunidad para reforzar su mensaje de apertura y cambio económico en Argentina.

Este no es el primer encuentro de Milei con la audiencia de la conferencia. En 2024, el presidente argentino sorprendió a los asistentes al afirmar que "Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente", un mensaje claro y directo que invitaba a los empresarios internacionales a invertir en el país sudamericano. Esta declaración resonó en un foro lleno de influyentes actores del mundo económico y político, y estableció las bases de la relación entre el gobierno argentino y los grandes inversores globales.

Conquistar la confianza internacional

En su edición de 2025, Milei retomó contacto con el Instituto Milken, donde habló ante figuras de empresas como Chevron, JPMorgan, Amazon Web Services, Citi y Vista Investment Group, entre otras. Estos encuentros de alto nivel no solo fortalecen la imagen internacional del presidente argentino, sino que también consolidan la relación de Argentina con el mundo de los negocios y las finanzas globales.

El viaje que se avecina tiene un carácter estratégico, pues llega en un momento crucial para la política económica argentina. En un contexto de cambios globales rápidos, Milei busca posicionar a Argentina como un actor relevante en la economía mundial, invitando constantemente a los líderes empresariales a volcar su confianza en el país. La reiteración de estos viajes y conferencias tiene un propósito claro: generar un flujo constante de inversiones internacionales y respaldar las reformas estructurales que Milei ha impulsado desde su llegada a la presidencia.

Actividades previas y la agenda del presidente

Antes de su viaje a Estados Unidos, Milei ha estado activo en varias actividades internas de relevancia. El pasado 29 de abril, participó en la presentación del jefe de Gabinete en el Congreso, una intervención clave para delinear el rumbo del gobierno en el corto plazo. Además, en una muestra de la creciente colaboración con Estados Unidos, el presidente argentino formó parte de los ejercicios navales Passex 2026, organizados por el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), en los cuales se incluyó una visita al portaaviones nuclear USS Nimitz en aguas argentinas.

Durante esta actividad, Milei estuvo acompañado por su hermana Karina Milei, el canciller Pablo Quirno, el ministro de Defensa Carlos Presti, y el embajador de Estados Unidos en Argentina, Peter Lamelas. Esta visita, además de ser un gesto simbólico de cooperación internacional, también refleja el estrechamiento de la relación entre ambos países.

Un año de reafirmaciones y nuevas iniciativas

Este viaje al Instituto Milken no es el primero de 2026 para Milei, quien ya ha tenido varias oportunidades de reafirmar su mensaje económico en distintas ciudades de Estados Unidos. En marzo, el presidente argentino inauguró la Argentina Week 2026 en Nueva York, un evento organizado por la Embajada Argentina en Estados Unidos, junto con entidades financieras como JPMorgan y Bank of America. En este encuentro, Milei destacó que Argentina está en condiciones de emprender un proceso de convergencia económica que la ubique a la par de las grandes potencias mundiales. Además, en esa ocasión, se reunió con numerosos empresarios, banqueros e inversores interesados en el futuro económico del país.

A lo largo de este año, Milei también visitó otras ciudades claves como Washington, donde participó de la Junta de la Paz en febrero, y Miami, donde estuvo presente en la cumbre "Escudo de las Américas" en marzo. Estos viajes no solo han reforzado su imagen como líder comprometido con el cambio, sino que también han mostrado la firme alineación de su gobierno con Estados Unidos, un factor que parece crucial en su estrategia internacional.

Una nueva visita a la tierra de Trump

Uno de los elementos destacados de los viajes de Milei a Estados Unidos es la relación que ha establecido con figuras clave de la política estadounidense, especialmente con Donald Trump, quien ha mostrado un respaldo explícito a la administración de Milei. Este alineamiento político no solo fortalece los lazos bilaterales, sino que también refuerza la confianza de los inversores internacionales en la política económica de Argentina.

A través de sus constantes visitas a foros como el Instituto Milken y de su acercamiento con líderes políticos y empresariales de primer nivel, Milei continúa cultivando una imagen de liderazgo y apertura que podría marcar el rumbo económico de Argentina en los años venideros.