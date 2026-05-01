Adorni dijo que la causa sobre los departamentos "no tiene gollete"

Luego de varias semanas sin brindar declaraciones públicas, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a conceder una entrevista tras su reciente exposición en la Cámara de Diputados, donde presentó el informe de gestión de gobierno. En ese marco, el funcionario se refirió a la causa en la que se lo investiga por la compra de departamentos, desestimando de plano las acusaciones y asegurando que el expediente judicial carece de sustento.

Durante sus declaraciones, Adorni fue categórico al afirmar que la causa "no tiene gollete" y que no avanzará en términos de culpabilidad. En ese sentido, sostuvo que se trata de una investigación sin fundamentos sólidos y expresó su confianza en que la situación se esclarecerá en el ámbito judicial.

"No va a prosperar de culpabilidad"

El funcionario enfatizó que no existe responsabilidad alguna de su parte y que los hechos serán demostrados ante la Justicia. "La causa no tiene gollete y no va a prosperar de culpabilidad. Es una causa que no tiene ningún sustento", señaló en declaraciones brindadas a El Observador.

En la misma línea, agregó que si bien evita profundizar en detalles para no interferir en el proceso judicial, su postura es firme respecto de su inocencia. "No quiero pecar en entrar a interferir en la causa, pero no solo que no soy culpable, sino que va a quedar todo demostrado en la Justicia", sostuvo.

El jefe de Gabinete también hizo referencia al contexto en el que se desarrolló la denuncia, indicando que en torno al caso se difundieron versiones incorrectas. "En el medio hubo un montón de mentiras", expresó, y recordó que en su momento advirtió sobre interpretaciones erróneas: "Yo dije 'guarda que están sacando conclusiones equivocadas'".

La denuncia de Tailhade

Las declaraciones de Adorni se producen en respuesta a una nueva denuncia impulsada por el diputado Rodolfo Tailhade, quien había vinculado al funcionario con presuntos viajes al exterior. Frente a ello, el jefe de Gabinete negó categóricamente las afirmaciones y cuestionó la falta de verificación de los datos difundidos.

En particular, desmintió haber viajado a Disney, uno de los puntos señalados en la denuncia. "No conozco, no fui nunca", aseguró. Asimismo, rechazó otras versiones que circularon en torno a supuestos desplazamientos recientes.

Entre las afirmaciones que negó, enumeró:

Que en 2024 haya viajado a Río de Janeiro, señalando que hace 15 años no visita ese destino.

no visita ese destino. Que haya realizado un viaje a Aruba en primera clase, aclarando que en ese vuelo no existía esa categoría.

Estas precisiones fueron presentadas por el funcionario como ejemplos de lo que considera información falsa o no chequeada en torno a su persona.

Viajes personales y defensa de la vida privada

En su descargo, Adorni también se refirió a los viajes que sí realizó, aclarando que se trataron de viajes personales y desvinculados de su función pública. En ese sentido, defendió su decisión de compartir tiempo con su familia y rechazó que ello constituya un motivo de cuestionamiento.

"No me arrepiento de brindarle a mis hijos y a mi familia unos días de vacaciones", afirmó, subrayando el carácter privado de esas actividades. A su vez, planteó una crítica general a la polémica generada en torno a estos temas, cuestionando el nivel de discusión pública.

"¿Estamos todos locos, de qué estamos hablando?", se preguntó, en una expresión que sintetizó su postura frente a las acusaciones y el tratamiento del caso.