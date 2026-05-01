Villarruel saludó por el 1° de Mayo y aludió a la "incertidumbre" económica

La vicepresidenta Victoria Villarruel publicó este viernes un mensaje en sus redes sociales con motivo del Día del Trabajador, en el que combinó referencias religiosas, valoraciones sobre el esfuerzo cotidiano y una alusión a la situación económica actual. El pronunciamiento se dio en un contexto atravesado por la interna dentro del oficialismo con el presidente Javier Milei, lo que dotó de mayor significado a sus palabras.

A través de su cuenta en la red social X, Villarruel inició su mensaje con un reconocimiento a los trabajadores argentinos, destacando el rol que cumplen en la construcción del país. "Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores", expresó en el comienzo del texto.

La figura de San José como referencia

En el desarrollo de su mensaje, la vicepresidenta recurrió a la figura de San José como modelo de trabajo y compromiso. "La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia", señaló.

La evocación continuó con una descripción del papel de San José en el hogar de Nazaret, destacando valores como la responsabilidad, la humildad y la fidelidad en el cumplimiento del deber. "En el hogar de Nazaret, el carpintero enseñó que el trabajo es vocación y responsabilidad. No buscó reconocimiento ni honores, cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza", sostuvo.

Esta construcción simbólica permitió a Villarruel establecer un paralelismo con la realidad de muchos trabajadores argentinos, a quienes vinculó con ese modelo de esfuerzo silencioso.

La alusión a la "incertidumbre" económica

Uno de los pasajes más significativos del mensaje fue la referencia a la situación económica que enfrentan amplios sectores de la población. En ese punto, la vicepresidenta introdujo el concepto de "incertidumbre", en un contexto político marcado por tensiones dentro del propio oficialismo.

"¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena", afirmó.

La frase destacó la realidad de trabajadores que, según describió, sostienen su vida cotidiana en un escenario desafiante, marcado por la necesidad de persistir pese a las dificultades. En ese marco, también subrayó que en ellos "vive la esperanza de nuestra Patria", reforzando la idea del trabajo como motor social.

Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores.



La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia.



En el hogar de Nazaret, el... pic.twitter.com/kFXJNyrYCW — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 1, 2026

Un llamado a la protección y al trabajo digno

Hacia el final del mensaje, Villarruel formuló una invocación a San José Obrero, ampliando el alcance de su reflexión hacia distintos sectores de la sociedad. En ese tramo, pidió por quienes no tienen empleo, por la protección de los trabajadores y por el cuidado de las familias.

En sus palabras, también incluyó una referencia directa a las responsabilidades públicas, planteando la necesidad de promover una cultura del trabajo como base de la dignidad humana. "Que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana", expresó. Además, subrayó la importancia de que el trabajo no solo sea un medio de sustento, sino también una fuente de orgullo y realización personal en todo el país.

Cierre con una invocación y saludo

El mensaje concluyó con una invocación final y un saludo a los trabajadores argentinos. "San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!", cerró la vicepresidenta.

De esta manera, el pronunciamiento de Villarruel en el Día del Trabajador combinó elementos simbólicos, sociales y políticos, en un contexto marcado por la interna oficialista y la situación económica. La inclusión de la referencia a la "incertidumbre" aportó un matiz que dialoga con el escenario actual, al tiempo que el resto del mensaje se apoyó en la reivindicación del esfuerzo cotidiano y la centralidad del trabajo como valor estructural.