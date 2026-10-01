JD Vance visitará la Argentina en noviembre y se reunirá con Milei

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, visitará la Argentina durante noviembre y mantendrá una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, según confirmaron fuentes oficiales del Gobierno argentino.

La visita fue solicitada por la administración estadounidense y formará parte de una recorrida regional. Desde la Casa Rosada confirmaron que el encuentro con Milei está previsto en la sede del Gobierno, aunque todavía no se encuentra definida públicamente la fecha exacta de llegada de Vance ni el resto de las actividades que desarrollará durante su permanencia en el país.

"Está confirmada la visita. Fue por pedido de ellos. Es una visita regional. Va a haber encuentro con Milei en la Casa Rosada", señalaron desde el Gobierno.

La llegada del vicepresidente estadounidense representará uno de los contactos de mayor nivel entre ambas administraciones dentro de la Argentina y se producirá luego de casi una década sin que un vicepresidente de Estados Unidos visite el país.

Casi una década desde la última visita

El antecedente más reciente se remonta a abril de 2017, cuando Mike Pence, entonces vicepresidente de Estados Unidos, visitó la Argentina durante una gira por América Latina.

En aquella oportunidad, Pence fue recibido por el entonces presidente Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, durante el primer mandato de Donald Trump. La visita de Vance, prevista para noviembre, será por lo tanto la primera llegada al país de un funcionario estadounidense de ese rango desde aquella gira de Pence.

El próximo encuentro tendrá además un antecedente personal entre Vance y Milei. Ambos ya tuvieron contacto directo en Estados Unidos. En octubre de 2025, el Presidente argentino viajó a Washington para realizar una visita oficial a la Casa Blanca. Allí mantuvo una reunión con Trump y también saludó al vicepresidente estadounidense.

La nueva reunión en Buenos Aires se producirá, entonces, después de aquel primer contacto directo y en un escenario caracterizado por una agenda bilateral particularmente intensa.

Una relación con una agenda cada vez más amplia

La llegada de Vance se producirá en un momento de profundización de los contactos entre la Argentina y Washington.

Durante los últimos meses, el Gobierno argentino avanzó en conversaciones con la administración Trump en diferentes áreas consideradas estratégicas, entre ellas:

Comercio.

Finanzas.

Energía.

Seguridad.

Al mismo tiempo, ambos gobiernos mantienen abiertas distintas negociaciones, lo que convierte a la visita de Vance en un nuevo capítulo de una relación bilateral que se ha caracterizado por un creciente nivel de contacto.

La agenda económica ocupa un lugar particularmente relevante dentro de ese vínculo. A lo largo de los dos primeros años de gestión, Milei realizó 17 viajes a Estados Unidos, una cifra que contrasta con sus escasas visitas a los países vecinos y que, según el planteo presentado, refleja la centralidad que el Presidente argentino asigna a la relación con Washington.

La llegada del vicepresidente estadounidense se inscribe dentro de esa misma orientación y agrega un encuentro institucional de alto nivel entre ambos gobiernos.

El respaldo financiero de Estados Unidos

El vínculo bilateral también tuvo expresiones concretas en materia económica y financiera. En uno de los momentos más críticos de la administración Milei, cuando el Gobierno se encaminaba hacia las elecciones legislativas de octubre de 2025 en un contexto de mercados en tensión y con el peso bajo presión, la administración Trump ofreció un paquete de asistencia financiera de USD 20.000 millones destinado a estabilizar la economía argentina.

Ese respaldo fue señalado como clave para que el oficialismo llegara fortalecido a los comicios. En esas elecciones, La Libertad Avanza consolidó su posición como el bloque más numeroso en ambas cámaras del Congreso.

El episodio constituyó uno de los principales ejemplos del nivel de involucramiento alcanzado por la relación entre ambos gobiernos, particularmente en un momento de fuerte tensión económica y política.

Acuerdo comercial y nuevo financiamiento

La agenda bilateral continuó avanzando después de las elecciones. Un mes más tarde, Argentina y Estados Unidos firmaron un amplio acuerdo comercial bilateral, profundizando la relación económica entre ambos países.

A ese entendimiento se sumó, en marzo de 2026, un nuevo anuncio de la administración estadounidense. El Tesoro de Estados Unidos comunicó un paquete de financiamiento de aproximadamente USD 7.000 millones, destinado a obras de infraestructura en la Argentina y a acelerar la exportación de materias primas, minerales y energía hacia el Atlántico. La iniciativa incorporó así infraestructura y sectores vinculados con la producción y las exportaciones dentro de la agenda económica bilateral.

El nuevo financiamiento se sumó al respaldo de USD 20.000 millones anunciado anteriormente y al acuerdo comercial firmado después de las elecciones, configurando una relación en la que los aspectos financieros, comerciales, productivos y energéticos adquirieron un peso central.

Un alineamiento que también se mostró en Naciones Unidas

El acercamiento entre Milei y la administración Trump volvió a quedar expuesto en septiembre de 2026, durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, realizada en Nueva York.

En ese marco, Milei participó junto a Trump en una sesión extraordinaria del Escudo de las Américas, la coalición de seguridad impulsada por la Casa Blanca para coordinar políticas regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado. La participación conjunta volvió a mostrar el alineamiento político entre ambos gobiernos, esta vez alrededor de una agenda de seguridad de alcance regional.

Durante ese encuentro, Trump realizó además un gesto explícito hacia su par argentino. Al referirse a los resultados electorales de sus aliados en la región, afirmó: "Tuvimos una gran victoria en Argentina, y no hace tanto tiempo, dos veces", en una referencia dirigida a Milei.

La frase se produjo durante una actividad en la que ambos mandatarios compartieron escenario y volvió a poner de manifiesto la cercanía política entre Trump y el Presidente argentino.