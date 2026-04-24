Karina Milei lanza la carrera hacia 2027 con una cumbre libertaria y una foto con Santilli

Con el horizonte puesto en las elecciones de 2027, Karina Milei dará este sábado un paso estratégico en la provincia de Buenos Aires al encabezar una cumbre de La Libertad Avanza en la localidad de Suipacha. La actividad no solo marcará el inicio formal del armado electoral en el distrito más grande del país, sino que también funcionará como una señal política hacia adentro y hacia afuera del espacio.

La dirigente libertaria se mostrará junto a Diego Santilli, uno de los principales nombres que asoman como aspirante a competir por la gobernación bonaerense en 2027. La imagen conjunta no es casual: busca consolidar su posicionamiento dentro del esquema libertario y enviar un mensaje de unidad y proyección electoral.

El evento fue organizado por Sebastián Pareja, diputado nacional y presidente del partido en la provincia, considerado además como el principal armador político de Karina Milei en territorio bonaerense. La convocatoria reunirá a dirigentes nacionales y provinciales, junto con representantes de los 135 distritos, en una muestra de despliegue territorial que apunta a exhibir músculo político.

Santilli, el nombre que gana centralidad

El protagonismo de Santilli dentro del acto responde a su posicionamiento creciente dentro del espacio. Tras la remontada en las elecciones legislativas de octubre del año pasado, el dirigente quedó bien ubicado para disputar la gobernación en 2027 frente al peronismo.

Su candidatura tomó impulso en un contexto particular: debió encabezar la lista libertaria luego de que José Luis Espert se retirara de la competencia al quedar envuelto en una causa por narcotráfico. Ese escenario lo colocó en el centro de la escena política y le permitió consolidarse como una figura competitiva dentro de La Libertad Avanza.

El respaldo explícito de Karina Milei en este acto refuerza esa construcción y lo posiciona como uno de los nombres clave en la estrategia electoral del oficialismo libertario en la provincia.

Señales hacia la interna libertaria

La convocatoria también tiene una dimensión interna. La organización del evento extendió la invitación a los dirigentes y militantes de Las Fuerzas del Cielo, el espacio referenciado en Santiago Caputo. Este gesto se produce luego de semanas en las que la interna del Gobierno volvió a cobrar protagonismo.

Aunque la presencia de Agustín Romo, principal referente del grupo en la provincia de Buenos Aires, no está confirmada, fuentes cercanas indicaron que su ausencia respondería a motivos personales y no a tensiones políticas. En paralelo, desde el sector aseguraron que habrá representación en el acto, pese a los recientes cruces entre la militancia digital y el entorno de Pareja.

El movimiento busca enviar una señal de integración en medio de las diferencias, en un contexto donde la cohesión interna aparece como un factor clave para sostener el crecimiento político del espacio.

Las claves del evento

La jornada en Suipacha tendrá además un contenido programático y formativo. El encuentro funcionará como el lanzamiento del programa 2026 de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político (EFDAP), una iniciativa orientada a preparar cuadros técnicos y dirigentes con vistas a gobernar la provincia en 2027.

El cronograma previsto incluye:

Inicio a las 9 horas con la apertura a cargo de Sebastián Pareja, en su rol de director honorífico.

con la apertura a cargo de Sebastián Pareja, en su rol de director honorífico. Exposiciones de la diputada nacional Miriam Niveyro , directora general de la organización.

, directora general de la organización. Participación del senador provincial Luciano Olivera , acompañado por legisladores nacionales del espacio.

, acompañado por legisladores nacionales del espacio. Desarrollo de capacitaciones en: Estrategia política Comunicación Organización territorial

Presentación de equipos técnicos y programas de formación municipal.

Este esquema apunta a consolidar una estructura política con capacidad de gestión, más allá de la competencia electoral.

Un punto de partida hacia 2027

El acto en Suipacha se configura así como una instancia clave en la construcción política de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Con la presencia de Karina Milei, el protagonismo de Santilli y la convocatoria a todos los sectores del espacio, la cumbre busca combinar tres objetivos centrales: ordenar la interna, fortalecer la territorialidad y proyectar liderazgo.

En ese marco, la foto política que deje la jornada y el nivel de participación de los distintos actores serán indicadores relevantes del estado del oficialismo libertario en su camino hacia 2027.