Karina Milei, Santilli y Caputo recorrieron una fábrica textil y visitaron la Virgen del Valle

Luego del arribo del presidente Javier Milei y su comitiva presidencial este martes por la tarde, Karina Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, comenzaron una recorrida por distintos puntos de la Capital catamarqueña junto al gobernador Raúl Jalil.

La primera parada fue el Parque Industrial El Pantanillo, donde los funcionarios visitaron la fábrica textil Algodonera del Valle. La actividad marcó el inicio de un itinerario que incluyó distintos espacios de la ciudad y que, posteriormente, los llevó hasta la Catedral Basílica.

Allí fueron recibidos por el obispo Luis Urbanc. A su llegada al Paseo de la Fe, los integrantes de la comitiva se tomaron fotografías y saludaron a los vecinos que se encontraban en el lugar, en un tramo de la agenda que combinó las visitas institucionales con el contacto con la comunidad local.

Karina Milei, Caputo y Santilli, en la agenda productiva

La presencia de Karina Milei, Diego Santilli y Luis Caputo también se proyecta sobre las actividades previstas para este miércoles 28 de octubre, cuando la agenda presidencial continuará con una iniciativa vinculada al desarrollo productivo de la provincia.

Los tres funcionarios acompañarán al presidente en una jornada que tendrá como escenario el salar del Hombre Muerto, uno de los puntos centrales del cronograma previsto para la comitiva. El traslado está programado para las 8, cuando partirán en un avión Hércules rumbo al lugar.

La llegada a la planta está prevista para las 9.20. Allí serán recibidos por el director ejecutivo de Río Tinto, Simon Trott, y por el gerente general de la compañía en el país, Ignacio Costa.

El salar del Hombre Muerto, eje de la jornada del miércoles

Una vez en las instalaciones, Milei recorrerá la planta y el sector destinado a la producción de carbonato de litio. La visita será el paso previo al acto inaugural que el mandatario encabezará a las 11.

La actividad tendrá una fecha particular dentro del calendario: coincidirá con el Día del Minero, en una jornada que reunirá al Presidente y a integrantes centrales de su equipo de Gobierno con representantes de Río Tinto.

Además de Karina Milei, estarán presentes el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo, quienes ya acompañaron al mandatario en las recorridas realizadas durante la tarde del martes en la Capital.