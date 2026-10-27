Javier Milei reunió a la dirigencia libertaria de Catamarca en su visita a la provincia

El presidente de la Nación, Javier Milei, llegó este martes a Catamarca en el marco de una agenda que incluyó un encuentro con militantes y dirigentes de La Libertad Avanza (LLA) de distintos puntos de la provincia. El mandatario arribó a las 19 a San Fernando del Valle de Catamarca, acompañado por Karina Milei, presidenta de LLA, y fue recibido por 1.200 militantes que aguardaban su llegada desde la tarde.

La reunión constituyó una instancia de contacto directo entre el jefe de Estado y los integrantes del espacio libertario catamarqueño. La actividad estuvo orientada a conocer de primera mano el trabajo que desarrolla la fuerza política en el territorio provincial y a mantener un intercambio con quienes forman parte de su estructura local.

La presencia de militantes y referentes de diferentes sectores de La Libertad Avanza le dio al encuentro un carácter provincial, con representantes de la conducción partidaria, legisladores y funcionarios vinculados al espacio.

La conducción de La Libertad Avanza en Catamarca, presente en el encuentro

La actividad contó con la participación de las principales autoridades partidarias y representantes legislativos de la provincia. Entre ellos estuvo el presidente de La Libertad Avanza en Catamarca, el diputado provincial Federico Lencina, acompañado por la vicepresidenta de LLA local, Pamela Guevara, y el secretario general, Daniel Molina.

También participaron Alan Nielsen; la diputada Valentina Reynoso, presidenta de la juventud; y el diputado Mateo Manti, en representación del interior provincial. A ellos se sumó Carlos Aibar Quintar, presidente del bloque, junto con el diputado nacional Adrián Brizuela y Myrian Juárez, en representación de los funcionarios nacionales.

La composición del encuentro reflejó la presencia de distintos niveles de representación de La Libertad Avanza, desde la conducción partidaria provincial hasta los espacios legislativos y las referencias vinculadas al interior. En ese marco, la visita de Milei permitió establecer un contacto directo con los dirigentes y militantes que llevan adelante la actividad política del espacio en Catamarca.

La agenda presidencial continúa con el proyecto de litio de Río Tinto

Tras la reunión con la dirigencia libertaria, la agenda presidencial continuará este miércoles 28 de octubre con una actividad vinculada al desarrollo productivo de la provincia. Javier Milei participará de la inauguración de las plantas de producción de carbonato de litio de la empresa Río Tinto, en el marco de la expansión del Proyecto Fénix.

La actividad se realizará en el salar del Hombre Muerto, en la provincia de Catamarca, donde se desarrollará la inauguración de las instalaciones productivas.