Javier Milei llegó a Catamarca por primera vez y fue recibido por una multitud

Javier Milei llegó este martes a Catamarca para encabezar esta noche un acto con la militancia de La Libertad Avanza.

Al día siguiente, participará de la inauguración de dos nuevas plantas de producción de carbonato de litio de Río Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo, que este año adhirió al RIGI con una inversión de US$530 millones.

El Presidente arribó a la Capital provincial a las 18.50 y fue recibido con un cordón de honor por el gobernador Raúl Jalil.

Luego, Milei se trasladó al Hotel Casino, en Esquiú 151, donde fue recibido por una multitud de militantes y dirigentes de La Libertad Avanza de toda la provincia. La actividad contará con la presencia de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y máxima autoridad partidaria, y el presidente del partido local, el diputado provincial Federico Lencina.

También asistirán legisladores, dirigentes y representantes partidarios del interior catamarqueño. Desde el oficialismo explicaron que la visita busca que el Jefe de Estado tenga contacto directo con quienes integran el espacio y conozca de primera mano su trabajo.

Al día siguiente, la comitiva partirá a las 8 en un avión Hércules hacia el salar del Hombre Muerto, donde serán recibidos a las 9.20 en la planta por el director ejecutivo de Río Tinto, Simon Trott, y el gerente general de la compañía en el país, Ignacio Costa.

Allí, Milei recorrerá las instalaciones y el sector de producción de carbonato de litio, para luego encabezar a las 11 el acto inaugural. La fecha elegida coincide con el Día del Minero. Además de Karina Milei, acompañarán al mandatario el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Economía, Luis Caputo.





