La AFA cruzó a la IGJ y negó irregularidades en sus balances: "Construyen un relato falso"

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) difundió este martes un extenso y contundente comunicado en el que respondió a las declaraciones públicas y a la intimación formulada por la Inspección General de Justicia (IGJ), organismo conducido por Daniel Roque Vítolo. En el texto, la entidad presidida por Claudio "Chiqui" Tapia negó de manera categórica haber cometido irregularidades contables o haber intentado eludir controles estatales, y acusó a la IGJ de actuar "de manera irregular y con desidia", además de construir un "relato falso" sobre supuestos incumplimientos.

Según detalló la AFA, la intimación del organismo de control ya fue debidamente contestada y se presentó la totalidad de la documentación contable correspondiente a los ejercicios comprendidos entre 2017 y 2023. En ese sentido, la entidad remarcó que cumplió con todas sus obligaciones formales y que no existe ningún acto administrativo firme que acredite las irregularidades denunciadas públicamente por la IGJ.

Uno de los ejes centrales del descargo fue el cambio de jurisdicción de la AFA, que pasó de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a la Provincia de Buenos Aires. Al respecto, la institución aclaró que dicha modificación fue aprobada en Asamblea, fiscalizada por veedores de la propia IGJ y oportunamente notificada al organismo, que emitió los certificados correspondientes. De acuerdo con el comunicado, el cambio fue inscripto oficialmente en noviembre de 2024 sin que mediara objeción alguna.

"La IGJ participó de todo el proceso, lo validó, emitió certificados y jamás formuló observaciones", sostuvo la AFA, que calificó como "objetivamente falso" afirmar que la entidad "se escapó" de la jurisdicción porteña o que el trámite haya sido ilegal.

La respuesta a las acusaciones sobre balances y trámites

En el documento, titulado "La única verdad, es la realidad (bis)", la AFA aseguró que presentó todos sus balances en tiempo y forma. Según precisó, solo recibió una observación formal, la cual fue contestada dentro de los plazos legales. El resto de las supuestas "vistas" o requerimientos mencionados por la IGJ, afirmó la entidad, nunca fueron notificados de manera oficial, como exige la normativa vigente, y en varios casos los expedientes terminaron archivados sin explicación.

La AFA también denunció demoras de hasta tres años por parte de la IGJ para analizar la documentación presentada y señaló una serie de irregularidades administrativas, como expedientes incompletos, falta de foliatura o hojas identificadas con la leyenda "No foliar". "El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso para encubrir años de inactividad e irregularidades", sostiene el texto.

Asimismo, la entidad negó de forma tajante haber rechazado mostrar información o haber pronunciado la frase "No te voy a mostrar nada", tal como afirmó públicamente el Inspector General. "Esa afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación. Sencillamente porque es falsa", subrayó el comunicado.

Como respaldo de su postura, la AFA recordó que la IGJ emitió certificados de vigencia y domicilio de manera regular entre 2017 y 2024, dejando constancia en todos los casos de que la institución se encontraba al día con sus obligaciones legales y administrativas.

"La IGJ ya no tiene competencia sobre la AFA"

En otro tramo del descargo, la Asociación del Fútbol Argentino remarcó que actualmente se encuentra bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires. En ese marco, aclaró que la IGJ solo conserva competencia sobre trámites iniciados con anterioridad al cambio de jurisdicción, lo que limita su margen de intervención actual.

Hacia el final del comunicado, la AFA cuestionó con dureza el accionar del organismo de control, al que acusó de "utilizar el espacio mediático para formular imputaciones graves sin respaldo en hechos documentados" y de filtrar información confidencial vinculada a sus balances. Según la entidad, estas acciones se enmarcan en un contexto de confrontación política con el Gobierno.

"La AFA no se 'escapó' de ninguna jurisdicción para eludir controles. Lo que queda expuesto es un organismo que actuó de manera irregular y con desidia, y que ahora pretende reactivar expedientes para construir un relato ficticio de incumplimiento", concluyó el comunicado oficial.